بدء اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- بدأت اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية المشتركة، اجتماعاتها في عمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي ووكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية زياد عبد الله الناجم، لمناقشة العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية وتبادل الخبرات.

وبحسب بيان للوزارة، أكدت الزعبي متانة العلاقات الأردنية الكويتية التي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المشترك لتطوير مختلف مجالات التعاون وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وقالت إن دولة الكويت الشقيقة شريك استراتيجي مهم للأردن، مشيرة إلى أن عقد اجتماعات اللجنة يأتي من منطلق الحرص الدائم على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري إلى مستويات أكبر، عبر البناء على الشراكات القائمة في العديد من المجالات.

من جانبه، قال الناجم إن جدول أعمال اللجنة يتضمن جميع السبل التي تساعد على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري ومعالجة كل المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض التجارة البينية.

ولفت إلى وجود العديد من المجالات المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجالات التجارة والصناعة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أهمية دورية انعقاد اجتماعات اللجان المعنية لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الاقتصاد والصناعة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المواصفات والمقاييس والجمارك والزراعة النقل والغذاء والدواء والتعاون بين فعاليات القطاع الخاص.

ويعول الجانبان على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتسهيل نفاذ الصادرات لأسواق كلا البلدين والخروج بشراكات وتوافقات يتم ترجمتها لمشاريع في القريب.

--(بترا)

ع ن/أ أ / س س

05/03/2024 12:11:31