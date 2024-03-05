بدء اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- بدأت اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية المشتركة، اجتماعاتها في عمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي ووكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية زياد عبد الله الناجم، لمناقشة العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية وتبادل الخبرات.
وبحسب بيان للوزارة، أكدت الزعبي متانة العلاقات الأردنية الكويتية التي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المشترك لتطوير مختلف مجالات التعاون وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وقالت إن دولة الكويت الشقيقة شريك استراتيجي مهم للأردن، مشيرة إلى أن عقد اجتماعات اللجنة يأتي من منطلق الحرص الدائم على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري إلى مستويات أكبر، عبر البناء على الشراكات القائمة في العديد من المجالات.
من جانبه، قال الناجم إن جدول أعمال اللجنة يتضمن جميع السبل التي تساعد على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري ومعالجة كل المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض التجارة البينية.
ولفت إلى وجود العديد من المجالات المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجالات التجارة والصناعة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أهمية دورية انعقاد اجتماعات اللجان المعنية لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الاقتصاد والصناعة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المواصفات والمقاييس والجمارك والزراعة النقل والغذاء والدواء والتعاون بين فعاليات القطاع الخاص.
ويعول الجانبان على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتسهيل نفاذ الصادرات لأسواق كلا البلدين والخروج بشراكات وتوافقات يتم ترجمتها لمشاريع في القريب.
--(بترا)
ع ن/أ أ / س س
05/03/2024 12:11:31
MENAFN05032024000117011021ID1107935915
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