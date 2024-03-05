بحث تعزيز العلاقات الثقافية بين الأردن وقبرص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار ونائب وزير الثقافة القبرصي الدكتورة فاسيليكي كاسيانيدو، اليوم الثلاثاء، في لقاء بالمركز الثقافي الملكي بعمان، سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس ماهر نفش والسفير القبرصي لدى الأردن ميخاليس إيوانو، قالت النجار إن الأردن الذي يحظى بعمق تاريخي وحضاري وتنوع ثقافي، منفتح على مختلف الثقافات الإنسانية التي تسهم بالتنمية المجتمعية والنهوض بالوعي والفكر.

ودعت وزيرة الثقافة الجانب القبرصي للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2024.

من جهتها، دعت الدكتورة كاسيانيدو وزارة الثقافة الى المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض ليماسول الدولي للكتاب، ومهرجان "بلات فورم فور دانس" الذي يقام كل عام في نيقوسيا.

وأبدت المسؤولة القبرصية الاهتمام بالشراكة مع وزارة الثقافة الأردنية في مشروعات ثقافية يمولها الاتحاد الأوروبي، لافتة الى اهتمام الجهات القبرصية بالتجربة الأردنية في مجال الصناعات التقليدية اليدوية والحرفية وأهمية تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين.

وبينت ان قبرص تولي اهتماما في مجال إحياء فنون التطريز التراثية، مشيرة الى عدد من البرامج التدريبية التي تقام في مجال فنون التطريز وصناعة الحرف اليدوية التراثية.

وتناول اللقاء واقع العلاقات الثقافية بين الأردن وقبرص وسبل تنميتها وتعزيزها.

واتفق الجانبان على تفعيل بنود اتفاقية بروتوكول التعاون الثقافي بين البلدين والتي تشمل الفترة 2023-2026، وضرورة التعاون وتبادل التجارب والخبرات في قطاع السينما والمهرجانات الفنية، كما اتفقا على ترويج المنتج الأدبي والثقافي في كل من الأردن وقبرص من خلال الترجمة وتبادل الكتب والمنشورات.

وناقش الجانبان إمكانية تبادل الخبرات في مجال التراث غير المادي من خلال ترويجه وحمايته وإدراجه على القوائم التمثيلية العالمية.

-- (بترا)

م ت/ب ط

05/03/2024 12:08:16