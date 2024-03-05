بحث تعزيز العلاقات الثقافية بين الأردن وقبرص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا) - بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار ونائب وزير الثقافة القبرصي الدكتورة فاسيليكي كاسيانيدو، اليوم الثلاثاء، في لقاء بالمركز الثقافي الملكي بعمان، سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس ماهر نفش والسفير القبرصي لدى الأردن ميخاليس إيوانو، قالت النجار إن الأردن الذي يحظى بعمق تاريخي وحضاري وتنوع ثقافي، منفتح على مختلف الثقافات الإنسانية التي تسهم بالتنمية المجتمعية والنهوض بالوعي والفكر.
ودعت وزيرة الثقافة الجانب القبرصي للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2024.
من جهتها، دعت الدكتورة كاسيانيدو وزارة الثقافة الى المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض ليماسول الدولي للكتاب، ومهرجان "بلات فورم فور دانس" الذي يقام كل عام في نيقوسيا.
وأبدت المسؤولة القبرصية الاهتمام بالشراكة مع وزارة الثقافة الأردنية في مشروعات ثقافية يمولها الاتحاد الأوروبي، لافتة الى اهتمام الجهات القبرصية بالتجربة الأردنية في مجال الصناعات التقليدية اليدوية والحرفية وأهمية تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين.
وبينت ان قبرص تولي اهتماما في مجال إحياء فنون التطريز التراثية، مشيرة الى عدد من البرامج التدريبية التي تقام في مجال فنون التطريز وصناعة الحرف اليدوية التراثية.
وتناول اللقاء واقع العلاقات الثقافية بين الأردن وقبرص وسبل تنميتها وتعزيزها.
واتفق الجانبان على تفعيل بنود اتفاقية بروتوكول التعاون الثقافي بين البلدين والتي تشمل الفترة 2023-2026، وضرورة التعاون وتبادل التجارب والخبرات في قطاع السينما والمهرجانات الفنية، كما اتفقا على ترويج المنتج الأدبي والثقافي في كل من الأردن وقبرص من خلال الترجمة وتبادل الكتب والمنشورات.
وناقش الجانبان إمكانية تبادل الخبرات في مجال التراث غير المادي من خلال ترويجه وحمايته وإدراجه على القوائم التمثيلية العالمية.
-- (بترا)
م ت/ب ط
05/03/2024 12:08:16
MENAFN05032024000117011021ID1107935914
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.