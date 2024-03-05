بدء الاجتماع التحضيري الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الطارئ بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

جدة 5 آذار (بترا ويونا)-بدأ في جدة اليوم الثلاثاء، اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وتحدث الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير بكر ذياب، في كلمة خلال الاجتماع، عن المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي وأودت بحياة مئات الشهداء والجرحى أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية.

وقال إن هذه المجزرة تشكل شاهدا على جرائم الحرب، التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يحتم مضاعفة الجهود القانونية خاصة لدى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، باعتبارها أداة مشروعة وفعالة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل.

وأكد السفير ذياب، أن مضي إسرائيل، كقوة احتلال في تنفيذ الجرائم والمجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني، يستدعي حراكاً أكثر فاعلية وأعمق تأثيرا على الساحة الدولية، بهدف مواجهة هذا العدوان الغاشم بكل الوسائل المشروعة والممكنة، بما في ذلك الجهود السياسية والقانونية والإعلامية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة التي انعقدت في تشرين الثاني الماضي بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الاجتماع التحضيري لكبار الموظفين، سيرفع مشروع قرار الاجتماع إلى الدورة الإستثنائية لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي لاعتماده خلال اجتماعها المقرر يوم غد الأربعاء.

--(بترا)

م خ/أ أ/ س س

05/03/2024 12:04:14