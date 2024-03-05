بدء الاجتماع التحضيري الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الطارئ بشأن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جدة 5 آذار (بترا ويونا)-بدأ في جدة اليوم الثلاثاء، اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وتحدث الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير بكر ذياب، في كلمة خلال الاجتماع، عن المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي وأودت بحياة مئات الشهداء والجرحى أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية.
وقال إن هذه المجزرة تشكل شاهدا على جرائم الحرب، التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يحتم مضاعفة الجهود القانونية خاصة لدى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، باعتبارها أداة مشروعة وفعالة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل.
وأكد السفير ذياب، أن مضي إسرائيل، كقوة احتلال في تنفيذ الجرائم والمجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني، يستدعي حراكاً أكثر فاعلية وأعمق تأثيرا على الساحة الدولية، بهدف مواجهة هذا العدوان الغاشم بكل الوسائل المشروعة والممكنة، بما في ذلك الجهود السياسية والقانونية والإعلامية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة التي انعقدت في تشرين الثاني الماضي بالمملكة العربية السعودية.
يذكر أن الاجتماع التحضيري لكبار الموظفين، سيرفع مشروع قرار الاجتماع إلى الدورة الإستثنائية لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي لاعتماده خلال اجتماعها المقرر يوم غد الأربعاء.
--(بترا)
م خ/أ أ/ س س
05/03/2024 12:04:14
MENAFN05032024000117011021ID1107935913
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