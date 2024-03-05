بدء أعمال ملتقى ذكاء الأعمال وتحليل البيانات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا) - بدأت في عمان، اليوم الثلاثاء، أعمال ملتقى "ذكاء الأعمال وتحليل البيانات"، بمشاركة 35 خبيراً يمثلون عددا من المؤسسات في الأردن وفلسطين إضافة إلى عدد من الجامعات الأردنية، بتنظيم مركز الأردن اليوم للتنمية.
ويناقش الملتقى، مختلف جوانب تطبيقات ذكاء الأعمال وجمع وتحليل البيانات، بغرض التوصل إلى نتائج وتنبؤات أقرب إلى الدقة تساعد متخذي القرار في المؤسسات على اتخاذ القرارات السليمة ورسم السياسات والاستراتيجيات الناجعة.
وسيتم في الملتقى على مدار يومين مناقشة 8 أوراق عمل، تتناول تطبيقات الوصول إلى المعلومات لأغراض التحليل وتوظيفها في ذكاء الأعمال، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة المرنة للأعمال، والتوجهات والإبداعات الحديثة في تحليل البيانات وطرق استخدامها بشكل احترافي في عملية اتخاذ القرار، والتحديات المتوقعة في تحليل البيانات، ودور الحوكمة والامتثال في هذا المجال، وتوظيف قوة البيانات في تنمية وتطوير الأعمال، وأهمية الأمن السيبراني في عمل هذه التطبيقات.
وقال مدير عام مركز الأردن اليوم للتنمية محمد الفقير، إن موضوع الملتقى من أكثر المواضيع أهمية لقطاعات الأعمال ونحن في خضم الثورة الصناعية الرابعة، والعملية المتسارعة والمتنامية للتحول الرقمي التي تنفذها المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى مساعدة متخذي القرار على استغلال البيانات وتحليلها للوصول إلى قرارات ونتائج وتنبؤات سليمة، تساعد المؤسسة على وضع استراتيجيات وسياسات مستقبلية سليمة وتحسين وضعها وقدرتها التنافسية، والاستجابة للتغيرات الطارئة.
-- (بترا)
غ ح/ب ط
05/03/2024 11:40:14
MENAFN05032024000117011021ID1107935912
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