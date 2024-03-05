بدء أعمال ملتقى ذكاء الأعمال وتحليل البيانات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - بدأت في عمان، اليوم الثلاثاء، أعمال ملتقى "ذكاء الأعمال وتحليل البيانات"، بمشاركة 35 خبيراً يمثلون عددا من المؤسسات في الأردن وفلسطين إضافة إلى عدد من الجامعات الأردنية، بتنظيم مركز الأردن اليوم للتنمية.

ويناقش الملتقى، مختلف جوانب تطبيقات ذكاء الأعمال وجمع وتحليل البيانات، بغرض التوصل إلى نتائج وتنبؤات أقرب إلى الدقة تساعد متخذي القرار في المؤسسات على اتخاذ القرارات السليمة ورسم السياسات والاستراتيجيات الناجعة.

وسيتم في الملتقى على مدار يومين مناقشة 8 أوراق عمل، تتناول تطبيقات الوصول إلى المعلومات لأغراض التحليل وتوظيفها في ذكاء الأعمال، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة المرنة للأعمال، والتوجهات والإبداعات الحديثة في تحليل البيانات وطرق استخدامها بشكل احترافي في عملية اتخاذ القرار، والتحديات المتوقعة في تحليل البيانات، ودور الحوكمة والامتثال في هذا المجال، وتوظيف قوة البيانات في تنمية وتطوير الأعمال، وأهمية الأمن السيبراني في عمل هذه التطبيقات.

وقال مدير عام مركز الأردن اليوم للتنمية محمد الفقير، إن موضوع الملتقى من أكثر المواضيع أهمية لقطاعات الأعمال ونحن في خضم الثورة الصناعية الرابعة، والعملية المتسارعة والمتنامية للتحول الرقمي التي تنفذها المؤسسات في القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى مساعدة متخذي القرار على استغلال البيانات وتحليلها للوصول إلى قرارات ونتائج وتنبؤات سليمة، تساعد المؤسسة على وضع استراتيجيات وسياسات مستقبلية سليمة وتحسين وضعها وقدرتها التنافسية، والاستجابة للتغيرات الطارئة.

-- (بترا)

غ ح/ب ط

05/03/2024 11:40:14