الحكومة الصينية تؤكدّ تعميقها لسياسة الإصلاح والانفتاح

MENAFN - Jordan News Agency)

بكين 5 آذار (بترا) -وفاء زيناتيه- أكّدت الحكومة الصينية تعميقها لسياسة الإصلاح وتعزيز القوة المحركة التنموية المُولّدة داخليا، وتوسيع نطاق الانفتاح العالي المستوى على الخارج، ودفع تحقيق المصالح المتبادلة والفوز المشترك، والتخطيط الشامل لقضيتي التنمية والأمن، وتعزيز بناء الحضارة الإيكولوجية ودفع التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون.

جاء ذلك في تقرير الحكومة الذي قدّمه رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، نيابة عن مجلس الدولة، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في الصين)، التي عُقدت في قاعة الشعب الكبرى في بكين، صباح اليوم الثلاثاء.

وحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة صينيون آخرون الجلسة الافتتاحية.

هذا وقد حددت الحكومة الصينية في تقريرها، هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة نحو 5 بالمئة، وخلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات عند قرابة 5.5 بالمئة، كما حددت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون عند 3 بالمئة خلال عام 2024.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، اكّد تقرير الحكومة التمسك بسياسة خارجية سلمية مستقلة، والمثابرة على سلوك طريق التنمية السلمية، واتباع استراتيجية الانفتاح المُتصف بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، والدعوة إلى التعددية القطبية العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتميزة بالمنفعة العامة والشمول، ودفع إقامة علاقات دولية جديدة الطراز ومعارضة تصرفات الهيمنة، وحماية العدالة والإنصاف الدوليين.

كما أكّد التقرير، استعداد الصين لتطبيق مبادرات التنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية مع المجتمع الدولي، وترقية القيم المشتركة للبشرية جمعاء، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، أن الصين ستعمل أيضا على تعزيز الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، واتخاذ خطوات شاملة لتحسين البيئة فضلا عن تعزيز الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون.

واستعرض لي تشيانغ، في بداية التقرير المقدّم إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، أعمال الحكومة للعام 2023، مشيرا إلى أن الصين أنجزت أهدافها ومهامها الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، حيث انتعش الاقتصاد وتحوّل نحو التحسّن عموما، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي فاق 126 تريليون يوان بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة، وبذلك أصبح نموه في مقدمة الاقتصادات الرئيسية في العالم.

يذكر أن الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني تستمر أعمالها خلال الفترة ما بين يومي 5 إلى 11 آذار الحالي، ويتم خلالها مداولة ما أنجزته الحكومة الصينية خلال عام مضى، وتقديم رؤيتها وجدول أعمالها خلال عام قادم، وتغطي المداولات إطارا واسعا من المواضيع تتعلق بعملية التحديث الصيني النمط والمسار التنموي للبلاد، والاقتصاد، والتشريع والسياسة الخارجية للصين وغبرها من المواضيع.

-- (بترا)

وز/ب ط

05/03/2024 11:33:45