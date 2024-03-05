فوز مجتمع "IEEE CS بالجامعة الأردنية بلقب المجتمع الأكثر تفوقًا في العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - فاز مجتمع "IEEE CS" من كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية بلقب "المجتمع الأكثر تفوقًا في العالم"، والذي يمنحه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE".

ووفقا لبيان الجامعة اليوم الثلاثاء، يعد هذا الفوز الإنجاز الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث أن "IEEE" "جمعية الحاسوب" تعد مجتمعا محترفا تابعا لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وتعمل على تطوير نظرية وممارسة وتطبيق علوم وتكنولوجيا معالجة المعلومات والكمبيوتر والمكانة المهنية لأعضائها، كما تعد أكبر 39 جمعية فنية منظمة في إطار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ما يؤكد تميز طلبة الجامعة الأردنية وإبداعهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الجامعة الى أن هذه الجائزة تُمنح سنويا لأحد المجتمعات المنتشرة حول العالم، وفقًا لمعايير صارمة تتعلق بنوعية وجودة الأنشطة والدورات التي يقدمها المجتمع لأعضائه ومتطوعيه.

وأضافت أن مجتمع "IEEE CS" في الجامعة الأردنية يقدم الورشات والدورات التعليمية، إضافة إلى الندوات والفعاليات التي تربط الأعضاء بسوق العمل، ما جعله نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم، لافتة الى أنه يتميز أيضا بتنوع الأنشطة والفعاليات التي تلبي احتياجات الأعضاء من مختلف التخصصات، بدءا بالورشات العملية وصولا إلى الندوات العلمية والفعاليات الاجتماعية.

كما يتميز محتوى الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المجتمع بالجودة العالية وارتباطه باحتياجات سوق العمل، إلى جانب سعي المجتمع إلى التفاعل مع مختلف المؤسسات والشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يوفر الفرص المميزة للأعضاء للتعرف على سوق العمل واكتساب الخبرات العملية.

وأكدت الجامعة في بيانها، أن فوز مجتمع "IEEE CS" في الجامعة بلقب "المجتمع الأكثر تفوقًا في العالم" يعد إنجازًا يبعث على الفخر والاعتزاز، ويؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها الجامعة الأردنية على مستوى العالم.

-- (بترا)

س ص/أ أ/ب ط

05/03/2024 11:20:51