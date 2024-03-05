فوز مجتمع "IEEE CS بالجامعة الأردنية بلقب المجتمع الأكثر تفوقًا في العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا) - فاز مجتمع "IEEE CS" من كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية بلقب "المجتمع الأكثر تفوقًا في العالم"، والذي يمنحه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE".
ووفقا لبيان الجامعة اليوم الثلاثاء، يعد هذا الفوز الإنجاز الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث أن "IEEE" "جمعية الحاسوب" تعد مجتمعا محترفا تابعا لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وتعمل على تطوير نظرية وممارسة وتطبيق علوم وتكنولوجيا معالجة المعلومات والكمبيوتر والمكانة المهنية لأعضائها، كما تعد أكبر 39 جمعية فنية منظمة في إطار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ما يؤكد تميز طلبة الجامعة الأردنية وإبداعهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت الجامعة الى أن هذه الجائزة تُمنح سنويا لأحد المجتمعات المنتشرة حول العالم، وفقًا لمعايير صارمة تتعلق بنوعية وجودة الأنشطة والدورات التي يقدمها المجتمع لأعضائه ومتطوعيه.
وأضافت أن مجتمع "IEEE CS" في الجامعة الأردنية يقدم الورشات والدورات التعليمية، إضافة إلى الندوات والفعاليات التي تربط الأعضاء بسوق العمل، ما جعله نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم، لافتة الى أنه يتميز أيضا بتنوع الأنشطة والفعاليات التي تلبي احتياجات الأعضاء من مختلف التخصصات، بدءا بالورشات العملية وصولا إلى الندوات العلمية والفعاليات الاجتماعية.
كما يتميز محتوى الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المجتمع بالجودة العالية وارتباطه باحتياجات سوق العمل، إلى جانب سعي المجتمع إلى التفاعل مع مختلف المؤسسات والشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يوفر الفرص المميزة للأعضاء للتعرف على سوق العمل واكتساب الخبرات العملية.
وأكدت الجامعة في بيانها، أن فوز مجتمع "IEEE CS" في الجامعة بلقب "المجتمع الأكثر تفوقًا في العالم" يعد إنجازًا يبعث على الفخر والاعتزاز، ويؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها الجامعة الأردنية على مستوى العالم.
-- (بترا)
س ص/أ أ/ب ط
05/03/2024 11:20:51
MENAFN05032024000117011021ID1107935909
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.