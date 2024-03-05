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مستشفى الجامعة يحدد مواعيد الدوام في رمضان

3/5/2024 4:41:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - حدد مستشفى الجامعة الأردنية الدوام الرسمي للموظفين، خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، باستثناء من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.
وأعلن المستشفى، في بيان اليوم الثلاثاء، ان مواعيد العيادات الخارجية، خلال الشهر الفضيل، ستكون على النحو التالي: العيادات الصباحية: من الساعة 9 صباحاً وحتى 11:30 ظهراً، والعيادات المسائيّة: من الساعة 11:30 ظهراً وحتى 2 عصرًا، علماً أن دائرة الطوارئ والحوادث تستقبل المرضى على مدار الساعة.
وأضاف المستشفى أن أوقات زيارة المرضى ستكون على فترتين، الأولى: من الساعة 2 عصرًا وحتى الساعة 6 مساءً، والثانية: من الساعة 8 مساءً وحتى 10 ليلاً، داعيا الزوار إلى ضرورة التقيد بالمواعيد المذكورة، واشتراطات السلامة العامة، مع تأكيد عدم إحضار الأطفال والمأكولات، والمحافظة على حُرمة الشهر الفضيل.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
05/03/2024 10:09:13

MENAFN05032024000117011021ID1107935907

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