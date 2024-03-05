مستشفى الجامعة يحدد مواعيد الدوام في رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا) - حدد مستشفى الجامعة الأردنية الدوام الرسمي للموظفين، خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، باستثناء من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.
وأعلن المستشفى، في بيان اليوم الثلاثاء، ان مواعيد العيادات الخارجية، خلال الشهر الفضيل، ستكون على النحو التالي: العيادات الصباحية: من الساعة 9 صباحاً وحتى 11:30 ظهراً، والعيادات المسائيّة: من الساعة 11:30 ظهراً وحتى 2 عصرًا، علماً أن دائرة الطوارئ والحوادث تستقبل المرضى على مدار الساعة.
وأضاف المستشفى أن أوقات زيارة المرضى ستكون على فترتين، الأولى: من الساعة 2 عصرًا وحتى الساعة 6 مساءً، والثانية: من الساعة 8 مساءً وحتى 10 ليلاً، داعيا الزوار إلى ضرورة التقيد بالمواعيد المذكورة، واشتراطات السلامة العامة، مع تأكيد عدم إحضار الأطفال والمأكولات، والمحافظة على حُرمة الشهر الفضيل.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
05/03/2024 10:09:13
MENAFN05032024000117011021ID1107935907
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