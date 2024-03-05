النفط يواصل تراجعه عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في ظل استقبال المستثمرين لتعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل نموذجها للتنمية الاقتصادية والحد من القدرة الصناعية الفائضة خلال العام الحالي.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار المقبل ثلاثة سنتات إلى 82.77 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 78.63 دولار.

وبلغ سعر خام برنت 82.80 دولار للبرميل عند التسوية أمسِ الاثنين بعد انخفاضه 75 سنتا، فيمَا أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضَا 1.24 دولار عند 78.74 دولار للبرميل.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

05/03/2024 09:32:26