المطالبة بدعم وتوسيع برامج تنشيط السياحة الداخلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - طالب رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، بضرورة توفير الدعم وتوسيع برامج تنشيط السياحة الداخلية وتعميمها على مختلف مناطق المملكة.

وأكد حمادة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تنشيط السياحة الداخلية أمر في غاية الأهمية لدعم صمود المنشآت السياحية ومواصلة أعمالها، إضافة الى تحريك قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة، مبينا ان المنشآت السياحية تأثرت جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع عزة.

وشدد على ضرورة التوسع في محاور برنامج "أردننا جنة" المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وتقديم عروض تشجيعية مدعومة للمواطنين سواء كان ذلك بالنقل والمطاعم والفنادق من اجل تنشيط المنشآت السياحية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وأشار حمادة الى أهمية التركيز على تنشيط السياحية الداخلية خلال فصل الشتاء على مواقع هامة مثل منطقة البحر الميت التي تعد مقصدا مهما للوجهات السياحية في هذه الأوقات خصوصا في نهاية كل أسبوع.

وبين أن منطقة البحر الميت تضم منشآت سياحية مثل الفنادق والمطاعم والمتاجر التقليدية، وتحتاج اليوم الى زيادة وتحفيز السياحة الداخلية ومعالجة التحديات التي تواجه منشآت القطاع خصوصا وان تلك المنشآت تشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين.

وشدد حمادة على ضرورة توحيد الجهود والعمل كفريق واحد لمعالجة معيقات القطاع السياحي من اجل زيادة نشاط الحركة السياحية وبما يضمن مواصلة عمل منشآت القطاع مثل الفنادق، والمطاعم، والمتاجر التقليدية الاخرى واستقرار العمالة لديها.

وأشار الى ضرورة العمل على تخفيض الكلف التشغيلية على المنشآت السياحية خصوصا فيما يتعلق بأثمان الكهرباء وإطلاق برامج تحفيزية على غرار التي أطلقتها الحكومة خلال جائحة كورونا، إضافة الى دعم الابتكار في المجال السياحي وتنظيم فعاليات ثقافية لجذب اهتمام المواطنين وتعزيز وعيهم بالمقومات السياحية المحلية.

وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتواصل مع القطاع الخاص والاستماع للمقترحات والحلول التي تهدف الى تطوير وتنشيط السياحة الداخلية وبما يتواءم مع مضامين وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على ضرورة تكثيف حملات التسويق والترويج للمواقع السياحية التي تتميز بها المملكة واستهداف أسواق جديدة لاستقطاب السياح والاستفادة من التنوع في الانماط السياحية بالمملكة.

-- (بترا)

س ص/اص/ب ط

05/03/2024 09:27:45