شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 5 آذار (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طيران الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعَا سكنيَا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة الكيلاني شمال بيت لاهيا، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مدينة خانيونس جَنُوب قطاع غزة فجر اليوم، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين وإصابه عدد آخر.

وأفادت المصادر باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وإصابة عدد آخر بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الفقعاوي في محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خانيونس جَنُوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة لليوم الـ151إلى 30534 شهيدَا و 71920 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

05/03/2024 09:22:14