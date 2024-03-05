شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 آذار (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طيران الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعَا سكنيَا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
كما استهدف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة الكيلاني شمال بيت لاهيا، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.
وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مدينة خانيونس جَنُوب قطاع غزة فجر اليوم، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين وإصابه عدد آخر.
وأفادت المصادر باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وإصابة عدد آخر بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الفقعاوي في محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خانيونس جَنُوب قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة لليوم الـ151إلى 30534 شهيدَا و 71920 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
05/03/2024 09:22:14
MENAFN05032024000117011021ID1107935904
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