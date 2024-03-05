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لاعبا منتخب الملاكمة أبو جاجة وعشيش يخسران بالتصفية العالمية المؤهلة للأولمبياد

3/5/2024 4:40:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - خسر لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة محمد ابو جاجة وحسين عشيش في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقامة في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
ويشارك في التصفيات 603 ملاكمة وملاكم يُمثلون 113 منتخباً ويتنافسون على مدار 9 أيام.
وتعرض اللاعب محمد أبو جاجة، لخسارة أمس أمام الكولومبي جونزاليس لاندازوري، في دور الـ 64 من منافسات وزن تحت 57 كغم.
كما خسر اللاعب حسين عشيش نزاله في دور الـ 64 من منافسات وزن تحت 80 كغم أمام اللاعب الأوزبكي خابيولاييف تورابيك.
وسيكون اللاعبان أمام فرصة للتعويض والتأهل إلى أولمبياد باريس من خلال خوض التصفية العالمية الثانية والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 أيار وحتى 3 حزيران المقبلين.
ويستكمل المنتخب الوطني للملاكمة مشاركته في البطولة اليوم.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
05/03/2024 09:18:10

MENAFN05032024000117011021ID1107935903

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