لاعبا منتخب الملاكمة أبو جاجة وعشيش يخسران بالتصفية العالمية المؤهلة للأولمبياد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا) - خسر لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة محمد ابو جاجة وحسين عشيش في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقامة في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
ويشارك في التصفيات 603 ملاكمة وملاكم يُمثلون 113 منتخباً ويتنافسون على مدار 9 أيام.
وتعرض اللاعب محمد أبو جاجة، لخسارة أمس أمام الكولومبي جونزاليس لاندازوري، في دور الـ 64 من منافسات وزن تحت 57 كغم.
كما خسر اللاعب حسين عشيش نزاله في دور الـ 64 من منافسات وزن تحت 80 كغم أمام اللاعب الأوزبكي خابيولاييف تورابيك.
وسيكون اللاعبان أمام فرصة للتعويض والتأهل إلى أولمبياد باريس من خلال خوض التصفية العالمية الثانية والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 أيار وحتى 3 حزيران المقبلين.
ويستكمل المنتخب الوطني للملاكمة مشاركته في البطولة اليوم.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
05/03/2024 09:18:10
MENAFN05032024000117011021ID1107935903
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