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3550 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

3/5/2024 4:40:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس الاثنين 3550 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط، خلال آب الماضي.
-- (بترا)
م ف /اص / س س
05/03/2024 09:16:18

MENAFN05032024000117011021ID1107935902

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