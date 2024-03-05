رصد استعدادات الأوقاف في القدس للشهر الفضيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)-رصد برنامج عين على القدس، الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الأجواء الحزينة التي سادت مدينة القدس مع اقتراب الشهر الفضيل، وترتيبات مديرية أوقاف القدس لاستقبال الوافدين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقاً لتقرير البرنامج المعد في القدس، مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، تعم مدينة القدس حالة من الحزن والقهر بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي والوحشي على قطاع غزة، والمعاناة التي يعيشها أهل غزة جراء هذا العدوان، الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

و اختفت كل مظاهر الاحتفال بقدوم الشهر الفضيل، والتي اعتادت عليها البلدة القديمة فيما مضى، وخيمت عليها صورة قاتمة بدل من الفوانيس والألوان الزاهية التي كانت تجتاح الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقال التقرير إن لجان حارات وأحياء القدس العتيقة قررت عدم تزيين "الحواري" هذا العام، احتراماً لشعور الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية. كما أكد أهالي القرية نيتهم عدم تزيين بيوتهم هذا العام، وفقاً لعضو لجنة شباب باب حطة في البلدة القديمة، عمار سدر.

وأوضح التقرير أن دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، أنهت استعداداتها وتحضيراتها مع اقتراب للشهر الفضيل لاستقبال المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك في رمضان.

بدوره ، أكد مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك في القدس، الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي، أن المديرية أنهت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، والتي تمت بناء على توجيهات مباشرة من صاحب الوصاية على القدس والمقدسات، جلالة الملك عبد الله بن الحسين، والتي تتركز في الأمور الدينية الروحانية، كالصلوات والدروس الدينية، حيث قامت المديرية بإعداد برنامج حافل يتضمن هذه الفعاليات من الصباح وحتى المساء.

ولفت الخطيب إلى أن هنالك ترتيبات صحية في المسجد الأقصى المبارك، حيث تم الاتفاق مع عدد من المؤسسات الصحية للحفاظ على نظافة المسجد وسلامة المصلين، كما تم الاتفاق مع لجان البلدة القديمة وفتيات مدينة القدس والكشافة للعمل مع الحراس وموظفي الأوقاف لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين إلى المسجد ومنه.

وأضاف أنه تم ترتيب تقديم وجبات الإفطار والسحور في المسجد طوال أيام الشهر الفضيل،موضحا أن مجلس الأوقاف اتخذ قراراً لهذا العام حول الاعتكاف في المسجد الأقصى، حيث سيكون يوم الخميس - ليلة الجمعة، ويوم الجمعة - ليلة السبت، إضافة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

من جانبه،قال مدير الإعلام في أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، محمد الأشهب، إن المديرية بدأت منذ شهرين بالتجهيز لاستقبال الشهر الفضيل، حيث تم وضع برامج تتعلق بالخدمات لاستقبال المصلين والحفاظ على النظام والصحة في المسجد بالاتفاق مع اللجان المختلفة وأصحاب العلاقة،وكذلك تم وضع لافتات دينية مختلفة خلال الشهر، منها ما يتعلق بالإمامة خلال صلاة العشاء والتراويح، واخرى تتعلق بالدروس الدينية داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف الأشهب أنه تم تجهيز عيادات طبية مؤقتة داخل ساحات المسجد الأقصى، وتم تزويدها بالمعدات اللازمة لتقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية لمن يحتاجها.

وأشار إلى أن هنالك متابعة حثيثة لترتيبات الاوقاف في المسجد الاقصى المبارك خلال الشهر الفضيل من قبل جلالة الملك والديوان الملكي ووزراة الاوقاف والصندوق الهاشمي لإعمار الأقصى وقبة الصخرة المشرفة ،لافتا إلى أن مديرية الاوقاف في القدس قامت بنشر جميع التعليمات المتعلقة بالشهر الفضيل موقعها الرسمي وعلى صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتتضمن هذه التعليمات كل ما يتعلق بأبواب المسجد وآلية الدخول إليه والخروج منه، والمحافظة على النظام والنظافة في المسجد وطرق الحصول على التوجيه والمساعدة عند الحاجة إليها.

--(بترا)

أ ن/اص / س س

05/03/2024 09:15:31