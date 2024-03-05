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أجواء لطيفة في اغلب المناطق اليوم وباردة نسبيا حتى الجمعة

3/5/2024 4:40:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء، لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.
كما ويطرأ الخميس، انخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتكون الأجواء الجمعة، باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6 وفي مرتفعات الشراة 16 - 5, وفي مناطق البادية 21 - 8، وفي مناطق السهول 19 - 9, وفي الأغوار الشمالية 26 - 14, وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 27 - 15، وفي خليج العقبة 28 - 15 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ب ط
05/03/2024 09:24:10

MENAFN05032024000117011021ID1107935900

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