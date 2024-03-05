المجموعة العربية بالأمم المتحدة: فشل وقف الحرب على غزة وصمة عار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 آذار (بترا) - قالت المجموعة العربية بالأمم المتحدة، على لسان المندوب اليمني الدائم السفير عبد الله السعدي، الليلة الماضية، إن مجلس الأمن فشل بشكل متكرر في الاضطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين وإيقاف حمام الدم في غزة.

ووصف السعدي في اجتماع عقدته الجمعية العامة عقب قيام الولايات المتحدة باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار عربي يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة، "انه وصمة عار على جبين المجلس وعلى جبين الإنسانية جمعاء".

وأضاف السعدي أنه كان مخيبا للآمال أن يقوم عضو دائم في مجلس الأمن باستخدام الفيتو للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب في غزة، الأمر الذي يفسح المجال "للآلة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في استمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين".

وباسم المجموعة العربية، طالب السفير السعدي مجلس الأمن بضمان توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون إعاقة إلى قطاع غزة تنفيذا لقراري مجلس الأمن 2712 و2720.

وأكد دعم المجموعة العربية للدور المحوري لوكالة الأونروا، مدينا ما وصفه بمحاولات سلطات الاحتلال باستهداف الأونروا وتفكيكها وإنهاء وجودها.

ودعا السعدي الدول التي علقت تمويلها للأونروا إلى العدول عن قرارها واتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين تمويل كاف ومستدام للوكالة.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله لدى الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس، إلى حماية جميع المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من قبل جميع الأطراف في كل الأوقات، معربا عن القلق البالغ إزاء العواقب الإنسانية التي يجب تجنبها لعملية برية محتملة في رفح.

وقال السفير الأوروبي إنه يجب أن تصل المساعدات المطلوبة بشكل عاجل إلى المحتاجين إليها، عبر جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك الممرات الإنسانية، وهدن لتلبية الاحتياجات الإنسانية، أو وقف الأعمال العدائية، مضيفا "يعترف الاتحاد الأوروبي بالدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا في الاستجابة الإنسانية في غزة، فضلا عن دورها الأساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

05/03/2024 08:37:16