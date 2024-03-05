نائبة الرئيس الأميركي تعرب عن قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 5 آذار (بترا) - أعربت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن "قلق بالغ" إزاء الوضع الكارثي، الذي يواجهه المدنيون في غزة، وذلك خلال محادثات أجرتها مساء أمس الاثنين، بالبيت الأبيض مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، والخصم الرئيسي لبنيامين نتنياهو.

وبحسب واشنطن تايمز، تأتي المحادثات غداة دعوة هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودعوة حكومة نتنياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لقطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه معرض لخطر المجاعة.

وسلّط اللقاء مع غانتس، الزعيم المعارض الوسطي والقائد العسكري السابق، الضوء على الإحباط المتزايد للبيت الأبيض حيال الطريقة التي تتبعها حكومة نتنياهو اليمينية في الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وخلقت كارثة إنسانية في غزة، حيث أظهر اللقاء أيضا الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في بيان لمكتب هاريس أنها "أعربت عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة" وحثت إسرائيل على السماح بدخول مزيد من المساعدات، داعية حركة حماس إلى "قبول الشروط المطروحة على الطاولة" لهدنة مؤقتة.

وقالت هاريس "على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير، لا توجد أعذار"، مضيفة أن إسرائيل "يجب أن تفتح نقاط عبور جديدة وألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات لغزة".

-- (بترا)

ب خ/ا ص/ب ط

05/03/2024 08:32:50