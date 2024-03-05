نائبة الرئيس الأميركي تعرب عن قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 5 آذار (بترا) - أعربت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن "قلق بالغ" إزاء الوضع الكارثي، الذي يواجهه المدنيون في غزة، وذلك خلال محادثات أجرتها مساء أمس الاثنين، بالبيت الأبيض مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، والخصم الرئيسي لبنيامين نتنياهو.
وبحسب واشنطن تايمز، تأتي المحادثات غداة دعوة هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودعوة حكومة نتنياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لقطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه معرض لخطر المجاعة.
وسلّط اللقاء مع غانتس، الزعيم المعارض الوسطي والقائد العسكري السابق، الضوء على الإحباط المتزايد للبيت الأبيض حيال الطريقة التي تتبعها حكومة نتنياهو اليمينية في الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وخلقت كارثة إنسانية في غزة، حيث أظهر اللقاء أيضا الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في بيان لمكتب هاريس أنها "أعربت عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة" وحثت إسرائيل على السماح بدخول مزيد من المساعدات، داعية حركة حماس إلى "قبول الشروط المطروحة على الطاولة" لهدنة مؤقتة.
وقالت هاريس "على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير، لا توجد أعذار"، مضيفة أن إسرائيل "يجب أن تفتح نقاط عبور جديدة وألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات لغزة".
-- (بترا)
ب خ/ا ص/ب ط
05/03/2024 08:32:50
MENAFN05032024000117011021ID1107935898
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