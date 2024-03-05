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الاقتصاد الرقمي: 87 مليون رسالة قصيرة عام 2023

3/5/2024 4:40:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) - استقبل المواطنون نحو 87 مليونا و125 ألفا و297 رسالة تم إرسالها عن طريق البوابة الخاصة بالرسائل القصيرة، العام الماضي.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الثلاثاء، إن بوابة الرسائل القصيرة، هي قناة اتصال مجانية تعد الأكثر انتشارا بين مختلف شرائح المجتمع الأردني، حيث لا تتطلب أية هواتف خاصة (ذكية) او الاتصال بشبكة الانترنت.
وتقدم بوابة الرسائل القصيرة خدماتها المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تصل الى 100مؤسسة ودائرة حكومية.
وأضافت ان الرسائل القصيرة تتنوع ما بين الرسائل الصادرة من المؤسسات الحكومية إلى المواطنين (كالرسائل التوعوية، الترويجية، الإعلام عن حالة معاملة)، ورسائل الرد على المواطنين، التي يرسلها المواطن لطلب معلومة معينة من خلال الرقم 94444، ومن ثم يستقبل رسالة متعلقة بالمعلومة التي استعلم عنها.
-- (بترا)
غ ح/اص/ب ط
05/03/2024 08:25:46

MENAFN05032024000117011021ID1107935897

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