المفوض العام للأونروا يحذر من خطورة الأوضاع في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 آذار (بترا) - حذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فجر اليوم، من الوضع الخطير في غزة حيث الأسوأ ربما لم يأت بعد، فيما 5 بالمئة من سكان غزة إما فقدوا حياتهم أو جرحوا أو فقد أثرهم.

وقال لازاريني في اجتماع عقدته الجمعية العامة لمناقشة التحديات التي تواجه الأونروا، إن معاناة السكان يستحيل وصفها بالشكل الملائم إذ يضطر الأطباء إلى بتر أطراف الأطفال المصابين بدون تخدير، وينتشر الجوع في كل مكان وتلوح في الأفق المجاعة التي هي من صنع البشر.

وأضاف "يقشعر بدني عندما أفكر فيما سيتم الكشف عنه من أهوال وقعت في هذا الشريط الضيق من الأرض، ما مصير نحو 300 ألف شخص معزولين في الشمال، الذين انقطعت عنهم الإمدادات الإنسانية؟ كم من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض بأنحاء قطاع غزة؟ ما الذي سيحدث لنحو 17 ألف طفل أصبحوا يتامى، تم التخلي عنهم في مكان تزداد خطورته وانعدام القانون فيه".

وحذر من أن الهجوم على رفح، حيث يتركز نحو 1.4 مليون نازح، وشيك، مؤكدا عدم وجود مكان آمن أمامهم يمكن أن يتوجهوا إليه.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في السادس والعشرين من كانون الثاني أمرا ملزما قانونا يتضمن تدابير مؤقتة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، تشمل مطالبة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي بمقدورها لمنع ارتكاب أعمال تقع في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقال إن ذلك يشمل تمكين تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، مضيفا أن هذا الأمر صدر في سياق حرب أدت خمسة أشهر فقط منها إلى العديد من الضحايا من أطفال وصحفيين وعاملين صحيين وموظفين بالأمم المتحدة، بأعداد تفوق أي مكان آخر بالعالم أثناء الصراعات.

وأشار الى ان السلطات الإسرائيلية أخبرته قبل أسبوع من صدور حكم محكمة العدل الدولية أن "12 من بين 30 ألف موظف في الأونروا، يُدعى أنهم شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول"، مؤكدا أنه لم يتلق أي معلومات أخرى بهذا الشأن منذ ذلك اليوم، ولكن خطورة الادعاءات تطلبت منه القيام بعمل عاجل فأنهى عقود الموظفين المعنيين من أجل صالح الوكالة.

ولفت إلى سير عمليتين متوازيتين هما: تحقيق مستقل يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية للكشف عن الحقائق بشأن هذه الادعاءات، وبشكل منفصل تجري مراجعة مستقلة- بتكليف من الأمين العام- لنهج الأونروا بشأن التعامل مع إدارة المخاطر والحياد.

وقال لازاريني انه على الرغم من التدابير العاجلة والحاسمة والطبيعة غير الموثقة للادعاءات، علقت 16 دولة تمويلها للأونروا بإجمالي 450 مليون دولار.

وحذر المفوض العام من أن الأونروا غير قادرة على امتصاص الصدمات المالية، لاسيما في ظل استمرار الحرب في غزة، مشددا على ضرورة حل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لتتمكن من مواصلة عملياتها المنقذة للحياة.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

05/03/2024 08:22:56