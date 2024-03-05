انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 آذار (بترا) - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78.76 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين 97 نقطة ليصل إلى 38989 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 67 نقطة ليصل إلى 16207 نقاط، كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 5130 نقطة.

وانخفض سعر شركة ابل بقيمة اكثر من 4 دولارات للسهم الواحد بعد ان تم تغريم الشركة 2 مليار دولار في واحدة من أكبر إجراءات مكافحة الاحتكار في أوروبا.

وأظهر تحقيق استمر لسنوات أن شركة ابل منعت مطوري التطبيقات من إخبار المستخدمين بطرق أخرى للاشتراك في خدمات بث الموسيقى.

الى ذلك، ألغت شركة طيران "جت بلو" صفقة استحواذ بقيمة 3.8 مليار دولار على خطوط شركة "سبيريت" الجوية بعد أسابيع من حكم قاض بأن الصفقة ستقلل المنافسة وتضر بالمنشورات الواعية بالتكلفة.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

05/03/2024 08:07:48