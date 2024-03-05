انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 5 آذار (بترا) - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78.76 دولار للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين 97 نقطة ليصل إلى 38989 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 67 نقطة ليصل إلى 16207 نقاط، كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 5130 نقطة.
وانخفض سعر شركة ابل بقيمة اكثر من 4 دولارات للسهم الواحد بعد ان تم تغريم الشركة 2 مليار دولار في واحدة من أكبر إجراءات مكافحة الاحتكار في أوروبا.
وأظهر تحقيق استمر لسنوات أن شركة ابل منعت مطوري التطبيقات من إخبار المستخدمين بطرق أخرى للاشتراك في خدمات بث الموسيقى.
الى ذلك، ألغت شركة طيران "جت بلو" صفقة استحواذ بقيمة 3.8 مليار دولار على خطوط شركة "سبيريت" الجوية بعد أسابيع من حكم قاض بأن الصفقة ستقلل المنافسة وتضر بالمنشورات الواعية بالتكلفة.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
05/03/2024 08:07:48
MENAFN05032024000117011021ID1107935895
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