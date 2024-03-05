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غزة والحركة الوطنية الفلسطينية.. البلعاوي يسرد محطات تاريخية

3/5/2024 4:38:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول الدبلوماسي والإعلامي الفلسطيني حسان فتحي البلعاوي: "إن قطاع غزة لا تتجاوز مساحته 1.33 % من مساحة فلسطين، ومع ذلك فهو الذي أعطى أرض كنعان اسمها الحالي فلسطين، وهو الذي يقرر مصيرها منذ العام 1948"، هذا ما يستعرضه البلعاوي في كتابه "غزة والحركة الوطنية الفلسطينية"، الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن.
يقدم المؤلف وهو نجل المناضل "فتحي البلعاوي"، أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي لعبت دورا رئيسيا في تأسيس رابطة طلاب فلسطين في القاهرة وإسقاط مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء العام 1955، كما يقدم قراءة شخصية لتطور المشروع الوطني الفلسطيني المعاصر، بدءا من تأسيس حكومة عموم فلسطينيي 1948، مرورا بانطلاقة فتح والانتفاضة الأولى ووصولا إلى تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن مرحلة جديدة للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يمكن اختصارها في معادلة صعبة وفريدة من نوعها في تاريخ الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، تسعى للجمع بين مهمتين في آن واحد: البناء والتحرير، وهي مرحلة طبعتها "المدرسة العرافاتية"، نسبة للرئيس الراحل ياسر عرفات.
الكتاب الذي جاء في تسعة فصول تبدأ من تاريخ غزة القديم منذ الكنعانيين وصولا إلى أعتاب العدوان (الإسرائيلي) على غزة في نهاية العام 2008، إلى جانب وجود سيرة ذاتية للمؤلف، وأخرى لوالده.
البلعاوي أهدى كتابه إلى "ذكرى والدي - فتحي البلعاوي- الذي أحب غزة إلى والدتي زاهرة، واختي نهيل، وإخوتي غسان، وبسام، وهشام، وياسر، وصلاح. إلى كل أصدقائي في غزة".
البلعاوي في مقدمته للكتاب يوضح، أن المرة الأولى لصدور الكتاب كانت باللغة الفرنسية عن إحدى دور النشر العريقة نتيجة حوار طويل في منتصف شهر أيار من العام 2007، في باريس، مع صحفي فرنسي، حيث قاد الحوار إلى الحديث بشكل عفوي عن دور غزة المحوري في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1948، وتطورها في مراحلها المختلفة، بما في ذلك حقبة السلطة الوطنية الفلسطينية حتى العام 2007، وقد اهتم الصحفي الفرنسي بما قلته واقترح علي أن أضعه في كتاب موجه للرأي العام الفرنسي، الذي يجهل، تاريخ غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
يتابع: ألفت هذا الكتاب انطلاقا من محاور وضعتها حول تاريخ غزة، تفرعت منها الأسئلة التي وجهها الصحفي، والأجوبة التي قدمتها وانتهت من الكتاب باللغة الفرنسية في 15 من أيار(مايو) من العام 2008، حين كنت مقيما في باريس، وهو يتوقف عند هذه الفترة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، ونحن نقترب من نهاية العام 2016، جردت مياه كثيرة، بل دماء كثيرة، حيث تعرضت غزة لثلاث حروب شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى ارتقاء آلاف الشهداء، وعشرات الآلاف من الجرحى، وإلى تدمير آلاف البيوت ومشاريع البنية التحتية، كما تعرضت غزة وما تزال تتعرض، لحصار إسرائيلي خانق، لأن إسرائيل، وطبقا للقانون الدولي، ما تزال قوة الاحتلال، تمارس سيطرتها على غزة وتتحكم فيها وفي مجالاتها البحرية، والجوية والبرية.
ويضيف البلعاوي، أن كتاب "غزة والحركة الوطنية الفلسطينية"، ليس كتاب تاريخ أو تحليلا أو مراجعة أو نقدا، أو حتى سيرة ذاتية، بل هو محاولة جمع كل ذلك في سياق محادثة تحولت إلى كتاب لاقى صدى ما لدى الجمهور الفرنسي، مبينا أن فكرة الكتاب جاءت أن غزة تتحدد فيها محطات أساسية للمشروع الوطني الفلسطيني المعاصر، وتحديدا في الفترة التي أعقبت نكبة العام 1948، والتي بعدها بأشهر قليلة تشكلت حكومة عموم فلسطين.
ويشير المؤلف، إلى أنه لا يتناول في كتابه الحروب، التي مرت على غزة على الرغم من فظاعتها ونتائجها المدمرة، وإن كان قد تنبأ بها نتيجة قراءة المعطيات التي كانت موجودة على الأرض، كما لا يزعم محاولة توثيق الأحداث وسردها بتسلسل تاريخي، ولكنه يمثل قراءة شخصية اختيارية، موجهة بالدرجة الأولى للقارئ الأوروبي، تحاول ربط الماضي بالحاضر، واستخلاص العبر اللازمة.
ويؤكد البلعاوي، أن قطاع غزة اليوم سجن كبير بسماء مفتوحة، يعيش فيه أكثر من مليوني شخص على رقعة جغرافية ضيقة جدا لا تتجاوز مساحتها "360 كيلو مترا مربعا"، الأمر الذي يجعله من أعلى المناطق في العالم اكتظاظا بالسكان، وهو يعيش للعام العاشر على التوالي حصارا يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما تشير إلى ذلك مختلف تقارير المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها تقرير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ويقول المؤلف بعد نكبة العام 1948: "كانت غزة "أول الرصاص وأول الحجارة"، غزة هي الماضي والحاضر، وهي المستقبل، ولا يمكن تجاهلها والقفز عنها. وأي مشروع سياسي لحل القضية الفلسطينية، وإن كان لفترة معينة، لا يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار؛ لن يكتب له النجاح".
ويرى البلعاوي، أنه من مخيمات غزة، وفي جباليا تحديدا، اندلعت الانتفاضة الأولى، وامتدت إلى الضفة الغربية بدءا من مخيم بلاطة في نابلس، في غزة رأت حركة حماس النور، وهي التي ستضع بصمات عميقة على المشهد الوطني الفلسطيني، ما تزال تتفاعل حتى يومنا هذا، من غزة، تنطلق الشرارة وتمتد إلى الأرض الفلسطينية، مؤكدا أنه لا "مشروع وطنيا فلسطينيا من دون غزة"، فهذا الكتاب ليس تاريخ الثورة الفلسطينية بما فيها من محطات مفصلية، ولا حتى تاريخ غزة بشكل مباشر؛ إنه محاولة التوقف عند محطات تاريخية في الماضي وربطها بالحاضر الذي لا يتوقف في سرده حتى منتصف العام 2008.

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