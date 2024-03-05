جورجينا تتحدث عن موعد رحيل رونالدو عن الملاعب



وفي هذا الصدد، قالت صديقته وأم أطفاله، العارضة الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، إن "حب حياتها" قد يعتزل "خلال عام أو عامين"، دون أن تعطي موعدا محددا بدقة، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وأدلت رودريغيز بتلك التصريحات خلال تواجدها في أسبوع الموضة في باريس، حيث شاركت في عرض أزياء العلامة التجارية المرموقة "Vetements"، مرتدية فستانًا أحمر طويلًا مزينًا باسم "رونالدو"، ورقم 7، وتوقيع النجم البرتغالي.



كما تضمن الفستان عبارة: "من أجل حب حياتي كريستيانو رونالدو".



وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن ذلك الفستان يعود إلى فترة تمثيل رونالد لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكن دون أن يحمل علامة النادي الشهيرة.



وفي حال صدقت توقعات جورجينا، فإن ذلك يعني على الأغلب بأن رونالدو قد يعلن اعتزاله عقب انتهاء عقده مع نادي النصر السعودي في صيف عام 2025، وبعد أن يكون قد شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا التي ستقام بملاعب ألمانيا الشهر المقبل.



وكانت تقارير إعلامية سابقة قد تحدثت عن أن "صاروخ ماديرا" قد يفكر في تجديد عقده مع فريقه السعودي حتى عام 2027، مما يعني أنه قد يشارك في بطولة كأس العام المقبلة، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك في حال تأهل منتخب البرتغال إلى النهائيات.- وكالات

