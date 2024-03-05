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بيزوس يسبق ماسك ويستعيد لقب أغنى رجل في العالم

3/5/2024 4:38:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استعاد مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، لقب أغنى رجل في العالم مجددا، بعدما وصل صافي ثروته لحوالي 200 مليار دولار، متفوقا على مالك شركة تسلا وإكس، إيلون ماسك، بحسب وكالة بلومبرغ الأميركية.

وكشف مؤشر الوكالة الخاص بالمليارديرات، أن بيزوس تفوق على ماسك الذي وصلت ثروته إلى 198 مليارًا، بعدما خسر 31 مليار دولار العام الماضي، في الوقت الذي حقق فيه بيزوس أرباحا تصل إلى 23 مليار دولار.

وكان ماسك قد وصل إلى المركز الأول في مايو 2023، بعدما أزاح المدير التنفيذي لمجموعة "LVMH"، برنارد أرنو، من رأس القائمة.

ويمتلك الأخير علامات تجارية مثل "Louis Vuitton" و"Dior" و"Celine"، ووصلت ثروته حاليا إلى 197 مليار دولار، بأرباح وصلت 18.3 مليارًا.

ويتنافس الثلاثي ومن خلفهم مالك شركة ميتا، مارك زوكربرغ، الذي وصلت ثروته إلى حوالي 197 مليار دولار، ويأتي بعده في قائمة بلومبرغ، مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس (150 مليار دولار).

وكانت منظمة "أوكسفام" الدولية لمكافحة الفقر، التي تحاول منذ سنوات تسليط الضوء على الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والجزء الأكبر من سكان العالم، في تقرير صادر يناير الماضي، أن الفجوة أصبحت "كبيرة للغاية" منذ جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام، أميتاب بيهار، لوكالة أسوشيتد برس، إن التقرير أظهر أن العالم "يدخل عقدا من الانقسام".

وأضاف بيهار: "ثروات أكبر 5 مليارديرات في العالم تضاعفت. من ناحية أخرى، أصبح نحو 5 مليارات شخص أكثر فقرا في العالم".

وتابع: "تتوقع منظمة أوكسفام أن العالم سيشهد أول تريليونير خلال عقد، في حين نحتاج إلى أكثر من 200 عام لمكافحة الفقر".

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