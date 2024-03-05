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الميثاق الوطني يعلن تشكيل لجنة المعلمين في الحزب

3/5/2024 4:38:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الميثاق الوطني امس الاثنين الموافق الرابع من اذار بمناسبة مرور على تأسيسه عن تشكيل لجنة المعلمين في الحزب جاء ذلك على لسان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والبرلمانية والنقابات المهنية في حزب الميثاق الوطني، الدكتور ابراهيم الطراونة .

وقال الطراونة، في تصريح صحفي، إن تشكيل اللجنة يتزامن مع مرور عام على إعلان المؤتمر العام لحزب الميثاق، ويأتي ضمن جهود الحزب التي تهدف لتشكيل لجان نقابية من جميع النقابات المهنية؛ لأهمية دورها ولكونها من الروافع الرئيسية للعمل النقابي.

وأشار إلى أهمية تشكيل اللجنة لكونها ستعنى بوضع خطة عمل سيتبناها الحزب لاهمية دور المعلم في الحياة العامة، حيث ستكون انطلاقة جديدة ومهمة للمعلمين هذه الفئة التي نعتز ونفتخر بها.

ولفت الطراونة إلى أن الحزب عقد اليوم اجتماعًا حاشدًا للجنه النقابية كافة جرى خلالها الحديث عن الشؤون الاستراتيجية للحزب والمرحلة السياسية القادمة.

يشار ان حزب الميثاق يمتلك قوة كبيرة في النقابات المهنية من خلال مأسسة عمله بالنقابات التي تعتبر جزء مهم من العمل العام بالاردن.

هذا ويهنئ حزب الميثاق الوطني كافة اعضاءه ومنتسبيه بمرور عام على تأسيسه ويعد ابناء الشعب الاردني الواحد بأنه سيبقى على مبادئه الراسخة ولن يحيد عنها من اجل رفعة هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير .

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