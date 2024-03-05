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المياه تعقد ورشة عمل حول منهجيات البحث العلمي في مجالات المياه

3/5/2024 4:38:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت وزارة المياه والري بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه وشركة مياه اليرموك وبحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور منى ابو دلو وعميد البحث العلمي الدكتور طارق مقطش ونائب عميد البحث العلمي الدكتور بشير نصيرات ورشة عمل تدريبية لطلبة الدراسات العليا حول منهجيات البحث العلمي وكتابة مقترحات الأبحاث المتعلقة بالمياه والتي تستهدف أولويات قطاع المياه البحثية والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٤٠.


وقد استعرضت مدير وحدة الأبحاث والابتكار المائية الدكتورة امال الصياحين اهم الأولويات البحثية في الوزارة بشكل عام وتشجيع طلبة الدراسات العليا على العمل عليها وعرضت التسهيلات التي تقدمها الوزارة للطلاب والجامعات لتشجيع البحث العلمي حسب توجيهات جلالة الملك المعظم ورؤيا التحديث الاقتصادي.


كما قدمت مدير التخطيط والإدارة في شركة مياه اليرموك/المهندسة دلال عليوة عرضا حول شركة مياه اليرموك والخدمات التي تقدمها الشركة وأبرز التحديات والأولويات لدى الشركة.


تم قدم الدكتور عامر جبارين من مشروع الحوكمة شرحا مطولا مفصلا حول آلية كتابة المقترحات البحثية وسبل التطوير باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.


تأتي هذه الورشة -والتي حضرها أكثر من خمسين طالبا وطالبة - ضمن فعاليات مشروع الحوكمة ومذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

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