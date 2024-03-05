المياه تعقد ورشة عمل حول منهجيات البحث العلمي في مجالات المياه



وقد استعرضت مدير وحدة الأبحاث والابتكار المائية الدكتورة امال الصياحين اهم الأولويات البحثية في الوزارة بشكل عام وتشجيع طلبة الدراسات العليا على العمل عليها وعرضت التسهيلات التي تقدمها الوزارة للطلاب والجامعات لتشجيع البحث العلمي حسب توجيهات جلالة الملك المعظم ورؤيا التحديث الاقتصادي.



كما قدمت مدير التخطيط والإدارة في شركة مياه اليرموك/المهندسة دلال عليوة عرضا حول شركة مياه اليرموك والخدمات التي تقدمها الشركة وأبرز التحديات والأولويات لدى الشركة.



تم قدم الدكتور عامر جبارين من مشروع الحوكمة شرحا مطولا مفصلا حول آلية كتابة المقترحات البحثية وسبل التطوير باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.



تأتي هذه الورشة -والتي حضرها أكثر من خمسين طالبا وطالبة - ضمن فعاليات مشروع الحوكمة ومذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

























