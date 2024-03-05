السعودية ترفض المساس بدور «الأونروا» في غزة وتشير لمنحها «دعماً مالياً إضافياً»



وأبلغ الواصل جلسة لمجلس الأمن تناولت عمل ((الأونروا)) في ظل اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها بالانتماء لحركة ((حماس)) الفلسطينية أن بلاده تؤكد على اهتمامها المستمر بدعم ((الأونروا)) لتنفيذ ولايتها التامة و((تحذّر من محاولات تصفيتها))، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.



وأضاف الواصل أن السعودية تنظر في جميع سبل إنقاذ ((الأونروا)) من العجز عن تقديم خدماتها، مشيراً إلى ((تقديم دعم مالي إضافي سيتم الإعلان عنه قريباً)).



وقال أيضاً ((نؤكد على مركزية استمرار عمل الأونروا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الاستقرار الإقليمي)).



وتابع أن السعودية تستنكر ((حملة التحريض المتواصل التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الأونروا ورغبتها في تصفية وجودها)).



وجدد المندوب السعودي أيضاً إدانة بلاده للعدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً قطاع غزة. وقال ((نجدد المطالبة باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني)).

ووصفت ممثلة البعثة الأميركية في الجلسة ليزا كارتي المساعدات التي تقدم في قطاع غزة بأنها ((قاصرة)). وقالت كارتي ((نؤكد الحاجة لتوسيع الوصول الإنساني لغزة والحاجة لضمان فتح المعابر الحدودية وفتح المزيد منها)).-(وكالات)