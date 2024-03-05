الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين شمال خان يونس
التاريخ
3/5/2024 4:38:02 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت قناة الأٌقصى الفضائية إن قوات الاحتلال
الإسرائيلي اعتقلت عشرات المواطنين الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس.
وأضافت القناة أن قوات الاحتلال اعتدت على
المعتقلين بالضرب المبرح خلال التحقيق معهم، واقتادت عددا منهم عبر شاحنات إلى
مراكز للاعتقال.
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