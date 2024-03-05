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الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين شمال خان يونس

3/5/2024 4:38:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت قناة الأٌقصى الفضائية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات المواطنين الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس.
وأضافت القناة أن قوات الاحتلال اعتدت على المعتقلين بالضرب المبرح خلال التحقيق معهم، واقتادت عددا منهم عبر شاحنات إلى مراكز للاعتقال.

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