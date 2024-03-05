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حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

3/5/2024 4:37:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 30 ألفا و631 شهيدا و72 ألفا و42 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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