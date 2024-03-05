حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة
التاريخ
3/5/2024 4:37:56 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن حصيلة العدوان
الاسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 30 ألفا و631 شهيدا و72 ألفا و42 إصابة منذ
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي
ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24
ساعة الماضية.
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