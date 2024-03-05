شعلة أمل وفرح.. فوانيس رمضان حاضرة على أرصفة غزة المدمرة



وبينما تتردد أنغام أناشيد رمضان، يروّج المغربي (44 عاما) لبضاعته وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وعلى الرغم من الأجواء القاتمة والدماء التي تحيط بالقطاع، يصر الفلسطيني على بث الفرحة في قلوب الصغار والكبار.



ويحيط بتلك البسطة الصغيرة، الأطفال الصغار الذين يتراقصون على أغاني وأناشيد فانوس شهر رمضان.



والفانوس يُعتبر من أبرز مظاهر الاستعداد لاستقبال شهر رمضان في البلدان العربية والإسلامية.



ويُعد الفانوس المُضيء رمزًا لفرحة الأطفال خلال شهر رمضان، إذ يتسابقون لشرائه بين تشكيلات متنوعة، والتي تضيف جوا مميزا إلى المنازل والشوارع في الشهر الكريم.



ويتوق سكان قطاع غزة إلى إنهاء الحرب، وأن يعيشوا أجواء شهر رمضان بأمان وسلام، بعيدًا عن أصوات القذائف ورائحة الدمار، لينعموا بلحظات السكينة والتلاحم خلال الشهر الفضيل.



وقال المغربي لمراسل الأناضول: "جهزنا فوانيس وزينة رمضان لبيعها للأطفال، لكن الإقبال ضعيف بسبب الحرب والدمار الذي خلفته والشهداء".



وأضاف: "الاحتلال دمر فرحتنا بشهر رمضان الفضيل، بسبب ارتكابه المجازر البشعة ضد المدنيين".



وتابع: "في كل عام نحتفل بشهر رمضان ونعلق الفوانيس والزينة في الشوارع والمخيمات والبيوت، لكن اليوم اختفت المظاهر إلا قليلا".



ولفت إلى أنه "لا توجد فرحة لقدوم شهر رمضان بسبب فقدان الفلسطينيين لأحبائهم وتدمير منازلهم ونزوحهم في خيام".



وتمنى الفلسطيني أن تنتهي الحرب في أقرب وقت، وأن ينعم سكان قطاع غزة بسلام وأمان ويعيشوا شهر رمضان في جو من السكينة والهدوء.



وفي قطاع غزة، اختفت مظاهر شهر رمضان الساحرة، إلا القليل منها، بفعل الحرب المدمرة التي تعصف بالقطاع.



لكن لا يزال بعض الناس يحتفظون بشعلة الأمل والفرح، حيث يعلقون الزينة بين الخيام ويرددون أغاني وأناشيد رمضان، مع بقاء الأمل مشتعلاً في قلوبهم رغم الحرب.

وعلى مقربة من الفلسطيني، يشتري محمد السوسي (39 عاما) الذي نزح من مدينة غزة إلى دير البلح، فانوسًا لطفله الصغير الذي يعتزم صيام شهر رمضان لأول مرة.



وقال لمراسل الأناضول: "الفرحة هذا العام منقوصة بسبب قدوم شهر رمضان مع استمرار الحرب على القطاع".



وأضاف: "الاحتلال دمر كل شيء في غزة وقتل النساء والأطفال والشيوخ، لكن نحن نرغب في أن نبث الفرحة في قلوب أطفالنا الذين لا يعرفون النوم ولا اللعب بسبب القصف".



ولفت إلى أن "من واجبنا أن نعلم أبناءنا تقاليدنا وعاداتنا في شهر رمضان الكريم، وكيفية الاحتفال به وترديد أناشيد وأغاني رمضان التي تجلب السعادة والراحة للنفوس".



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)