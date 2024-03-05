ليام نيسون: 5 احتياجات عاجلة لأطفال غزة (فيديو)

ليام نيسون: 5 احتياجات عاجلة لأطفال غزة

بدأ نيسون؛ وهو سفير النوايا الحسنة لليونيسيف منذ عام 2011، مباشرةً بتسمية 5 احتياجات عاجلة لأطفال غزة يرى ضرورة عمل المجتمع الدولي على توفيرها، وتأتي كالتالي:



1- الحماية: قال الممثل الأيرلندي إنه لم يعد هناك مكان آمن ليذهب أطفال غزة له، وطالب بضرورة وضع حد فوري لإيقاف قتل وتشويه الأطفال، بالإضافة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المختطفين.



2- توفير إمدادات المساعدات: لأن مسألة إيصال الإمدادات والمساعدات هي مسألة حياة أو موت، خصوصاً أن الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية، والمرض، والجفاف، كما أنهم في أمس الحاجة إلى المياه النظيفة، والطعام، ومكان إيواء آمن، وإمدادات طبية، وطالب نيسون بضمان توفير ممرات آمنة للوصول للمساعدات، بالإضافة إلى ضرورة تأمين وصول هذه الإمدادات بأمان.



3- الوصول إلى الخدمات الأساسية: قال سفير النوايا الحسنة لليونيسيف إن أطفال غزة المصابين بإصابات وأمراض خطيرة لا يحصلون على العلاج الذي يحتاجون إليه، مشيراً إلى وصول المستشفيات والملاجئ وخدمات المياه والصرف الصحي إلى الانهيار التام، مطالباً بضرورة حماية هذه الخدمات والسماح بدخول الإمدادات التي يمكن استخدامها لإصلاح البنية التحتية المدمرة.



4- التمويل: قال النجم الأيرلندي إنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه تقديم المساعدات، ورغم التزام منظمة الأمم المتحدة التي يتعاون معها والمنظمات الأخرى بتقديم المساعدات، إلا أنه كلما طال أمد الصراع، زادت الاحتياجات الأساسية لبقاء أطفال غزة، وتزداد معها الحاجة للتمويل.



5- وقف فوري وإنساني لإطلاق النار: اعتبر أن الكلفة التي لحقت بحياة أطفال غزة نتيجة "الكارثة الإنسانية لا يمكن تحملها، ويجب أن يتوقف القتال بشكل فوري".



يأتي هذا في خضم تضامن عالمي من نجوم ومشاهير وسياسيين مع القضية الفلسطينية، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قتلت الغارات الإسرائيلية نحو 30 ألفاً و534 فلسطينياً، فيما أصيب ما يقترب من 72 ألفاً (71.920)، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين 4 مارس/آذار 2024.



إضافةً لأعمال نيسون الفنية والإنسانية الشهيرة، فقد حظيت علاقة الممثل الأيرلندي ليام نيسون والإسلام باهتمام الجمهور العربي والمسلم، خصوصاً مع حديثه السابق عن اعتباره أن الحل في الإسلام، وعبر عن حبه لسماع صوت الأذان.



من حديث الممثل الأيرلندي ليام نيسون عن الإسلام – المصدر: يوتيوب





نجم فيلم Schindler's List الذي رشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عام 1993 لدوره بالفيلم، أثار تساؤلات في عام 2015، حول نيته الدخول في الإسلام، وذلك بعد لقاء امتدح فيه الدين الإسلامي.



إذ اعتبر نيسون، الذي نشأ كاثوليكياً في أيرلندا الشمالية، أن الأذان دخل روحه أثناء تصوير فيلم Taken 2 في مدينة إسطنبول بتركيا، وقال إن رفع الأذان 5 مرات في اليوم "يدفع للجنون بعد أن يدخل إلى روحك"، وأضاف أنه "أجمل شيء على الإطلاق".

كذلك؛ تحدث عن مساجد إسطنبول وقال إن هناك 4 آلاف مسجد بالمدينة التركية، وبعضها مذهل بشكل جعله يفكر حقاً في "أن يصبح مسلماً"، وبعد اعتقاد جمهوره أنه قد يصبح مسلماً، أكد لاحقاً في تصريحات لـAl Arabiya News أنه لن يغير دينه للإسلام رغم انبهاره به.



الممثل الشهير بدور أستاذ الجيداي في مسلسل Star Wars، كان قد دحض ادعاءات مؤلف فيلم The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader بأن شخصية الأسد أصلان في الفيلم تمثل المسيح، وقال النجم الذي أدى صوت الشخصية إنها مستوحاة من قادة روحيين في أديان مختلفة بما فيها الإسلام.



يذكر أن النجم الأيرلندي بدأ حياته ملاكماً محترفاً، قبل أن يتخلى عن الفن القتالي ويلتحق بالجامعة لدراسة الفيزياء وعلوم الكمبيوتر، وبعدها عمل سائق شاحنة لبعض الوقت، قبل أن يعود للمؤسسة التعليمية ليكون مدرساً، وتلقى أيضاً دروساً في الدراما، قبل أن ينضم للمسرح عام 1976، ومنه انطلق في حياته الفنية. -عربي بوست