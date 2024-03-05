أكسيوس: في مفاوضات الهدنة.. حماس تعتبر عودة سكان شمال غزة أولوية

MENAFN - Alghad Newspaper) نشر موقع أكسيوس تقريرا لمراسله في تل أبيب، باراك رافيد قال فيه إنه حصل على معلومات حصرية بشأن موقف حركة حماس من صفقة تبادل الأسرى.

وبحسب مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على المحادثات، فقد أخبر مفاوضون قطريون ومصريون المفاوضين الإسرائيليين في محادثات جرت الأسبوع الماضي أن حركة حماس مستعدة لتخفيض عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لمبادلتهم بما لديها من أسرى، ولكن بشرط سماح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع.



وأشار الموقع إلى أن الضغط يتزايد على إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وهدنة إنسانية، حيث تقول جماعات الإغاثة الإنسانية إن هناك حوالي نصف مليون غزي يواجهون خطر المجاعة. وأشار الموقع إلى أن المفاوضين القطريين والمصريين أخبروا الجانب الإسرائيلي في أثناء محادثات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة أن عودة الغزيين إلى شمال القطاع هي أولوية كبرى لحماس. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المفاوضين الإسرائيليين عبروا عن دهشة من مطلب حماس وأهمية الموضوع لها.



ووصف المسؤول أن حماس قدمت مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة كمسألة إنسانية. وتنظر الحكومة الإسرائيلية للموضوع من وجهة نظر سياسية، فلو عاد السكان إلى شمال غزة، فربما قوى ذلك من قوة حماس في القطاع، مما يعقد من مهمة إسرائيل في الإطاحة بها وتفكيك قدراتها. وربما خسرت إسرائيل ورقة نفوذ في المرحلة المقبلة من المفاوضات. وشرد الجيش الإسرائيلي منذ غزوه للقطاع أكثر من مليون فلسطيني كانوا يعيشون في مدينة غزة ومناطق الشمال، وشرد بعضهم أكثر من مرة. وانتهت غالبيتهم في مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر.



ويعيشون في مخيمات مؤقتة ويعانون من ظروف إنسانية خطيرة. وبقي حوالي 300,000 نسمة في الشمال حيث دمرت البنى التحتية وانهارت الخدمات الصحية ولا تتوفر المواد الغذائية.



وتدفع إدارة بايدن باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وترى أن اتفاق تبادل الأسرى مع حماس هو الطريقة الوحيدة لتحقيق هدنة مؤقتة. وتريد واشنطن من القطريين والمصريين إقناع حماس للموافقة على صفقة قبل بدء شهر رمضان في العاشر من آذار/مارس.



وتقدمت الولايات المتحدة وقطر ومصر بخطة تقضي بإفراج إسرائيل عن 400 من السجناء الفلسطينيين، 15 منهم تعتبرهم إسرائيل خطيرين. وبالمقابل توافق حماس على الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا بمن فيهم نساء وجنديات ورجال فوق سن الخمسين عاما ويعانون من ظروف صحية صعبة.



وتشمل الصفقة على مقترح لوقف إطلاق النار مدة 6 أسابيع والتحضير لعودة تدريجية للمواطنين الفلسطينيين إلى شمال القطاع. وبعد محادثات الأسبوع الماضي، وصل وفد من حماس إلى القاهرة للقاء المفاوضين القطريين والمصريين، كما وحضر ممثلون عن المخابرات الأمريكية لمتابعة المفاوضات. ولم ترسل إسرائيل وفدا للمفاوضات في القاهرة وقالت إنها لن تواصل المفاوضات إلا إذا قدمت حماس قائمة كاملة بالأسرى الأحياء أو أن تجيب على معدل 10 سجناء مقابل كل أسير إسرائيلي الوارد في المقترح الأمريكي- القطري- المصري.



وقال مسؤول في حركة حماس إنهم قدموا لمصر ردا على“النسبة”، فيما يزعم المسؤولون الإسرائيليون أنهم لم يسمعوا أي شيء من القاهرة. وكان وزير الحرب بيني غانتس، قد زار واشنطن واجتمع مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي. وزار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني واشنطن للقاء مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن.-(وكالاـ)