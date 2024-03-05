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الحكومة: أسعار معظم السلع على الأغلب لن تشهد ارتفاعات في رمضان

3/5/2024 4:37:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الإجراءات التي اتخذها الحكومة في إطار مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته، بخاصة اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب أدت إلى انتظام سلال التوريد وعمليات استيراد السلع الغذائية للمملكة وتتم كالمعتاد.
وقال الشمالي خلال لقاء استضافه منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين، إن الإجراءات ساهمت أيضا في المحافظة على المخزون الغذائي وتعزيزه ووفرة كبيرة بالسلع في السوق واستقرار غالبية أسعار الغذائية في السوق المحلي.

وشملت الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة تحديد سقوف لأجور الشحن لغايات احتساب وتخمين الرسوم الجمركية، بحيث تبقى ضمن معدلاتها قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بناء على طلب القطاع الخاص.

كما تضمنت تسريع إجراءات التخليص على السلع الموردة للمملكة وإعطاء الأولوية للمواد الغذائية واستمرار عمل الجهات المعنية في العقبة لمدة 24 ساعة والايعاز للمؤسسة الاستهلاكية المدنية تثبيت أسعارها لنهاية شهر رمضان المبارك وشهدنا مؤخرا تخفيض أسعار أكثر نم 500 سلعة في أسواقها البالغة 77 سوقا في كافة المحافظات .

كما تم توجيه الشركة العامة للصوامع- مملوكة بالكامل للحكومة- لإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع بأسعار الكلف وهي تقل بما نسبته 40% عن أسعار التخزين خارج الشركة، وهنالك إقبال كبير على التخزين من قبل القطاع الخاص .

وشملت ايضا ايجاد مسارات شحن ونقل جديدة للبضائع بالتنسيق مع القطاع الخاص إضافة الى ما تقوم به شركة الجسر العربي بهذا الشأن بالاضافة الى تسهيلات ائتمانية تحفيزية للمستوردين والتجاروبنسبة فائدة منخفضة.

وتضمنت الاجراءات التنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة و التموين والزراعة تم تعليق العمل ببعض الشروط الإجرائية المتعلقة باستيراد سلع غذائية كاللحوم من بعض البلدان مع الالتزام التام بالمتطلبات الصحية والسلامة العامة.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تتدخل بقوة القانون لضبط أسعار أي سلعة أساسية في حال المغالاة فيها؛ بما في ذلك إمكانية تحديد سقوف سعرية، مبينا أنه تم الإيعاز لمراقبي الأسواق بتعزيز الرقابة في كافة المحافظات ورصد المتغيرات التي قد تطرأ على الأسعار ولا تهاون في تطبيق القانون.

ولفت الشمالي إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي، إذ تنفذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة لبناء مزيد من المستوعبات الخاصة بتخزين القمح والشعير لزيادة القدرات التخزينية لهاتين المادتين.

وفيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، أكد الوزير أن الاستعدادات لشهر رمضان تتم بشكل اعتيادي قبل وقت كاف من حلول الشهر الفضيل، وتشمل الاطمئنان على وفرة السلع والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص وعقد لقاءات قطاعية والتأكيد على أهمية استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بدون مبرر او المغالاة فيها .

وأوضح أن المؤشرات والتوقعات حاليا تفيد بأن الأسعار خلال شهر رمضان المبارك وبتأكيدات من القطاع الخاص والتجار على الأغلب لن تشهد ارتفاعات على غالبية السلع بحكم وفرة المخزون والإجراءات الحكومية المتخذة والمنافسة الشديدة في السوق المحلي.

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