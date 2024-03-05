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العلوم والتكنولوجيا تقيم يوما طبيا في مخيم غزة بجرش

3/5/2024 4:36:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقامت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ممثلة بعمادة شؤون الطلبة وكلية الطب، بالتعاون مع جمعية المركز الإسلامي الخيري، يومًا طبيًا مجانيًا وحملة إغاثة الشتاء في مركز مخيم غزة للخدمات المجتمعية في محافظة جرش، بحضور عدد من طلبة كلية الطب ومشاركة أفراد المجتمع المحلي.
وتضمنت فعاليات اليوم الطبي فحوصات مختلفة في مجالات طب الأسرة، عيادة العظام، العيادة الباطنية، عيادة الأمراض الجلدية، عيادة الأطفال، عيادة النساء والتوليد، عيادة الأسنان، بالإضافة إلى تقديم الأدوية المجانية.

وأكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة خلال افتتاحه فعاليات اليوم الطبي مندوبًا عن رئيس الجامعة، أن هذه الفعالية تُعدّ نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وأضاف مساعدة أن مشاركة الجامعة في هذا اليوم تأتي من رؤية الجامعة وتفاعلها ميدانيًا خارج أسوارها لتقوم بمسؤوليتها المجتمعية، الأمر الذي يضمن نشر التوعية والتثقيف الصحي واتباع الطرق الصحية السليمة في حياتنا.

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