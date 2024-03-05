12 إصابة بتدهور ضاغطة نفايات في الزرقاء

وقال خلال مداخلته على راديو هلا، إن الإصابات جيمعها مستقرة، وسيتم ادخالهم للمستشفى، حيث تم اسعاف المصابين من قبل مجموعات الدفاع المدني ومجموعات إدارة السير في الموقع والحركة انسابية على الطريق.

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