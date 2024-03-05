12 إصابة بتدهور ضاغطة نفايات في الزرقاء

12 إصابة بتدهور ضاغطة نفايات في الزرقاء
التاريخ
3/5/2024 4:36:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة، وقوع حادث تدهور ضاغطة نفايات مع تصادم 9 مركبات – في الزرقاء – نزول الجبل الأبيض، نتج عنه 12 إصابة، صباح اليوم الثلاثاء.
وقال خلال مداخلته على راديو هلا، إن الإصابات جيمعها مستقرة، وسيتم ادخالهم للمستشفى، حيث تم اسعاف المصابين من قبل مجموعات الدفاع المدني ومجموعات إدارة السير في الموقع والحركة انسابية على الطريق.
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