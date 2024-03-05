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12 إصابة بتدهور ضاغطة نفايات في الزرقاء

3/5/2024 4:36:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة، وقوع حادث تدهور ضاغطة نفايات مع تصادم 9 مركبات – في الزرقاء – نزول الجبل الأبيض، نتج عنه 12 إصابة، صباح اليوم الثلاثاء.


وقال خلال مداخلته على راديو هلا، إن الإصابات جيمعها مستقرة، وسيتم ادخالهم للمستشفى، حيث تم اسعاف المصابين من قبل مجموعات الدفاع المدني ومجموعات إدارة السير في الموقع والحركة انسابية على الطريق.


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