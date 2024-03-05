Tuesday, 05 March 2024 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفايز ينقاش تحديث المخطط الشمولي للعقبة رؤية 2040

3/5/2024 4:36:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة
ناقش رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز في الاجتماع الرابع "مشروع تحديث المخططّ الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "رؤية 2040" بحضور الممثل الرئيس لمكتب "جايكا" الأردن، موريهاتا شينغو وفريق عمل الوكالة في الأردن ومفوض المدينّة والإقلّيم عبد الله النجادات ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي.
واطلع الفايز على مراحل سير المشروع وتحديد التوصيات في القطاعات المستهدفة ضمن المخطط للمشاريع المشتركة مع المؤسسات الحكومية والخاصة في منطقة العقبة، مشيداً بجهود فريق العمل والشركاء وأصحاب العلاقة لتعاونهم والعمل ضمن روح الفريق الواحد في تنظيم هذا البرنامج الذي سيسهم في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية.

وأكد الفايز ان هذا المخطط يأتي ضمن استراتيجية السلطة ورؤيتها لجعل العقبة مدينة ذكية ومبتكرة وواحدة من أفضل المدن على مستوى العالم وأضاف اننا نحرص في السلطة على تقديم كامل الدعّم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمّة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيّة لإقرار المخطط الشمّولي للعقبة، مشيرا إلى ضرورة العمل المتناسق لإبراز المخطط الشمولي بأفضل صورة ممكنة ويحقق بالرؤية الملكية.

بدوره أكد موريهاتا شينغو على أن العقبة هي المحرك للنمو الاقتصادي في الأردن، وهي تعتبر وجهة سياحية ليس فقط للسياح الأجانب ولكن للأردنيين وأيضا إنموذجًا للمدينة الحديثة الخضراء والذكية والتي تقدم لنا الحافز لتطبيقها على مناطق أخرى في الأردن.

وأوضح شينغو أنه تم إجراء سلسلة من المناقشات بالتعاون والشراكة مع كافة الأطراف المعنية في المشروع حول خطط استخدام الأراضي والتنمية القطاعية والمشاريع ذات الأولوية واستراتيجية تنفيذها، إلى جانب مراقبة التقدم ونسبة الإنجاز المحرز واستدامة العمل في المشاريع بناءً على خطتنا الرئيسية المحدثة.

MENAFN05032024000072011014ID1107935850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث