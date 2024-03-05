شركة Del Monte Kenya تدخل في شراكة مع شركة G4S الرائدة في مجال الأمن العالمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Del Monte Kenya, Ltd عن شراكة إستراتيجية مع شركة G4S Kenya Limited، وهي شركة تابعة لشركة G4S، إحدى شركات Allied Universal® والرائدة عالميًا في مجال الحلول الأمنية، لتعزيز الجهود الأمنية ضمن عملياتها. ويأتي هذا التعاون كاستجابة لتوصيات من تقييم التأثير على حقوق الإنسان (HRIA) الذي أجري حديثًا، الذي يؤيد الاستعانة بمصادر خارجية لموظفي الأمن كجزء من أفضل الممارسات.
تماشيًا مع نتائج تقييم التأثير على حقوق الإنسان، أشركت Del Monte Kenya شركة G4S Kenya للإشراف على العمليات الأمنية، مستشهدة بسمعة الشركة وخبرتها في هذا المجال. يؤكد هذا القرار التزام Del Monte Kenya بإعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية موظفيها والمجتمعات المحيطة بها.
ستقوم شركة G4S Kenya بنشر ما يقرب من 270 من المتخصصين في مجال الأمن الذين تلقوا تدريبًا مكثفًا. يركز المنهج التدريبي على سيناريوهات الحياة الواقعية وتقنيات خفض التصعيد والحد الأدنى من استخدام القوة، مع جدولة دورات تنشيطية كل ستة أشهر لتعزيز الكفاءة المستمرة. خضع جميع موظفي الأمن لعمليات تدقيق شاملة لتعزيز أعلى معايير الاحتراف والنزاهة. كما تقوم القوى العاملة الجديدة بوضع اللمسات الأخيرة على تدريب إضافي للتوعية بالأمن وحقوق الإنسان، والذي تجريه مجموعة خبراء حقوق الإنسان التي قادت تقييم التأثير على حقوق الإنسان ويتماشى مع توصيات تقييم التأثير على حقوق الإنسان.
تحافظ شركة G4S Kenya على تفانيها الثابت في الممارسات التجارية الأخلاقية وتتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها لحقوق الإنسان في جميع عملياتها.
قال Laurence Okelo، المدير الإداري لشركة G4S Kenya: "ستعمل فرقنا بقيادة موظفي G4S Kenya ذوي الخبرة، عن كثب مع Del Monte Kenya وسلطات إنفاذ القانون المحلية عندما تحدث حوادث سرقة". "تعد المشاركة المجتمعية الإيجابية والشاملة والبناءة اعتبارًا مركزيًا، وسنعمل مع المجتمعات المحلية التي تركز على منع السرقة وحل النزاعات وتحسين الاتصالات".
واستجابة للشراكة مع شركة G4S Kenya، كررت Del Monte Kenya التزامها بالتصدي للتحديات الأمنية.
قال Wayne Cook، نائب المدير العام بالإنابة في Del Monte Kenya: "نحن ملتزمون بمعالجة آثار العمليات الإجرامية المنسقة التي تستهدف حقولنا وسرقة كميات كبيرة من الأناناس". "إن سلامة وأمن كل فرد داخل شركتنا والمجتمع المحيط بها هي أولويتنا القصوى. ونحن نعمل بنشاط مع شركة G4S والسلطات المحلية والشرطة لصياغة إستراتيجيات تهدف إلى الاستجابة لهذه التحديات بأمان وفعالية".
وكجزء من الشراكة، سيتم إسناد كل العمليات الأمنية إلى شركة G4S Kenya. تلتزم Del Monte Kenya بضمان تنفيذ هذا الانتقال بدقة وفعالية، مع إعطاء الأولوية لسلامة وأمان عملياتها وموظفيها.
حول Del Monte Kenya Limited
Del Monte Kenya Limited، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة .Fresh Del Monte Produce Inc، هي شركة رائدة في إنتاج وتسويق وتوزيع الفواكه الطازجة عالية الجودة والأغذية الجاهزة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. بصفتها أكبر مصدر منفرد للمنتجات الكينية، تعد شركة Del Monte Kenya Limited مساهمًا مهمًا في التنمية الاقتصادية للبلاد وتفخر بالاستثمار في شعب كينيا وازدهاره. تمتلك الشركة العديد من الشهادات، بما في ذلك Global GAP، ومبادرة الامتثال الاجتماعي للأعمال (BSCI)، ومراجعة التجارة الأخلاقية لأعضاء SEDEX (SMETA)، وتلتزم بمعيار SCS Global Services Sustainably GROWN، وهي شهادة يتم تطبيقها على الإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. تقوم شركة Del Monte Kenya Limited بتسويق منتجاتها تحت العلامة التجارية Del Monte ® (بموجب ترخيص من شركة .Del Monte Foods, Inc)، وهي رمز لابتكار المنتجات وجودتها ونضارتها وموثوقيتها لأكثر من 135 عامًا . لا تنتمي .Fresh Del Monte Produce Inc وشركاتها التابعة إلى بعض شركات Del Monte الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك .Del Monte Foods, Inc، وهي شركة تابعة لشركة Del Monte Pacific Limited في الولايات المتحدة، أو Del Monte Canada، أو .Del Monte Asia Pte. Ltd.
حول شركة G4S ، وهي شركة تابعة لشركة Allied Universal®
في عام 2021، تم الاستحواذ على شركة G4S، وهي شركة أمنية عالمية مقرها لندن، من قبل شركة Allied Universal®، وهي شركة رائدة في مجال خدمات الأمن والمرافق تقدم خدمات أمنية استباقية وتكنولوجيا ذكية متطورة لتقديم حلول أمنية متكاملة مصممة بشكل خاص. يوسع هذا الاستحواذ بصمة Allied Universal وبنيتها التحتية على المستويين العالمي والمحلي. من خلال شبكة الشركة الواسعة التي تضم ما يقرب من 800,000 موظف، نستفيد من أفضل الممارسات العالمية في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. مع عائدات تبلغ حوالي 20 مليار دولار، يتم دعمنا من خلال عمليات وأنظمة فعالة لا يمكن أن تأتي إلا على نطاق واسع للمساعدة في تحقيق وعدنا محليًا: الحفاظ على سلامة الناس حتى تتمكن مجتمعاتنا من الازدهار. في أفريقيا والشرق الأوسط، لدينا شبكة واسعة من المكاتب وأكثر من 124,000 موظف لدعم مجتمعاتنا المحلية وعملائنا. نعتقد أنه لا يوجد هدف أكبر من خدمة وحماية العملاء والمجتمعات والأشخاص في عالم اليوم. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة أو .
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