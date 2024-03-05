شركة Del Monte Kenya تدخل في شراكة مع شركة G4S الرائدة في مجال الأمن العالمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Del Monte Kenya, Ltd عن شراكة إستراتيجية مع شركة G4S Kenya Limited، وهي شركة تابعة لشركة G4S، إحدى شركات Allied Universal® والرائدة عالميًا في مجال الحلول الأمنية، لتعزيز الجهود الأمنية ضمن عملياتها. ويأتي هذا التعاون كاستجابة لتوصيات من تقييم التأثير على حقوق الإنسان (HRIA) الذي أجري حديثًا، الذي يؤيد الاستعانة بمصادر خارجية لموظفي الأمن كجزء من أفضل الممارسات.

تماشيًا مع نتائج تقييم التأثير على حقوق الإنسان، أشركت Del Monte Kenya شركة G4S Kenya للإشراف على العمليات الأمنية، مستشهدة بسمعة الشركة وخبرتها في هذا المجال. يؤكد هذا القرار التزام Del Monte Kenya بإعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية موظفيها والمجتمعات المحيطة بها.

ستقوم شركة G4S Kenya بنشر ما يقرب من 270 من المتخصصين في مجال الأمن الذين تلقوا تدريبًا مكثفًا. يركز المنهج التدريبي على سيناريوهات الحياة الواقعية وتقنيات خفض التصعيد والحد الأدنى من استخدام القوة، مع جدولة دورات تنشيطية كل ستة أشهر لتعزيز الكفاءة المستمرة. خضع جميع موظفي الأمن لعمليات تدقيق شاملة لتعزيز أعلى معايير الاحتراف والنزاهة. كما تقوم القوى العاملة الجديدة بوضع اللمسات الأخيرة على تدريب إضافي للتوعية بالأمن وحقوق الإنسان، والذي تجريه مجموعة خبراء حقوق الإنسان التي قادت تقييم التأثير على حقوق الإنسان ويتماشى مع توصيات تقييم التأثير على حقوق الإنسان.

تحافظ شركة G4S Kenya على تفانيها الثابت في الممارسات التجارية الأخلاقية وتتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها لحقوق الإنسان في جميع عملياتها.

قال Laurence Okelo، المدير الإداري لشركة G4S Kenya: "ستعمل فرقنا بقيادة موظفي G4S Kenya ذوي الخبرة، عن كثب مع Del Monte Kenya وسلطات إنفاذ القانون المحلية عندما تحدث حوادث سرقة". "تعد المشاركة المجتمعية الإيجابية والشاملة والبناءة اعتبارًا مركزيًا، وسنعمل مع المجتمعات المحلية التي تركز على منع السرقة وحل النزاعات وتحسين الاتصالات".

واستجابة للشراكة مع شركة G4S Kenya، كررت Del Monte Kenya التزامها بالتصدي للتحديات الأمنية.

قال Wayne Cook، نائب المدير العام بالإنابة في Del Monte Kenya: "نحن ملتزمون بمعالجة آثار العمليات الإجرامية المنسقة التي تستهدف حقولنا وسرقة كميات كبيرة من الأناناس". "إن سلامة وأمن كل فرد داخل شركتنا والمجتمع المحيط بها هي أولويتنا القصوى. ونحن نعمل بنشاط مع شركة G4S والسلطات المحلية والشرطة لصياغة إستراتيجيات تهدف إلى الاستجابة لهذه التحديات بأمان وفعالية".

وكجزء من الشراكة، سيتم إسناد كل العمليات الأمنية إلى شركة G4S Kenya. تلتزم Del Monte Kenya بضمان تنفيذ هذا الانتقال بدقة وفعالية، مع إعطاء الأولوية لسلامة وأمان عملياتها وموظفيها.

حول Del Monte Kenya Limited

Del Monte Kenya Limited، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة .Fresh Del Monte Produce Inc، هي شركة رائدة في إنتاج وتسويق وتوزيع الفواكه الطازجة عالية الجودة والأغذية الجاهزة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. بصفتها أكبر مصدر منفرد للمنتجات الكينية، تعد شركة Del Monte Kenya Limited مساهمًا مهمًا في التنمية الاقتصادية للبلاد وتفخر بالاستثمار في شعب كينيا وازدهاره. تمتلك الشركة العديد من الشهادات، بما في ذلك Global GAP، ومبادرة الامتثال الاجتماعي للأعمال (BSCI)، ومراجعة التجارة الأخلاقية لأعضاء SEDEX ‏(SMETA)، وتلتزم بمعيار SCS Global Services Sustainably GROWN، وهي شهادة يتم تطبيقها على الإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. تقوم شركة Del Monte Kenya Limited بتسويق منتجاتها تحت العلامة التجارية Del Monte ‏ ® (بموجب ترخيص من شركة .Del Monte Foods, Inc)، وهي رمز لابتكار المنتجات وجودتها ونضارتها وموثوقيتها لأكثر من 135 عامًا . لا تنتمي .Fresh Del Monte Produce Inc وشركاتها التابعة إلى بعض شركات Del Monte الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك .Del Monte Foods, Inc، وهي شركة تابعة لشركة Del Monte Pacific Limited في الولايات المتحدة، أو Del Monte Canada، أو .Del Monte Asia Pte. Ltd.

حول شركة G4S ، وهي شركة تابعة لشركة Allied Universal®

في عام 2021، تم الاستحواذ على شركة G4S، وهي شركة أمنية عالمية مقرها لندن، من قبل شركة Allied Universal‏®، وهي شركة رائدة في مجال خدمات الأمن والمرافق تقدم خدمات أمنية استباقية وتكنولوجيا ذكية متطورة لتقديم حلول أمنية متكاملة مصممة بشكل خاص. يوسع هذا الاستحواذ بصمة Allied Universal وبنيتها التحتية على المستويين العالمي والمحلي. من خلال شبكة الشركة الواسعة التي تضم ما يقرب من 800,000 موظف، نستفيد من أفضل الممارسات العالمية في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. مع عائدات تبلغ حوالي 20 مليار دولار، يتم دعمنا من خلال عمليات وأنظمة فعالة لا يمكن أن تأتي إلا على نطاق واسع للمساعدة في تحقيق وعدنا محليًا: الحفاظ على سلامة الناس حتى تتمكن مجتمعاتنا من الازدهار. في أفريقيا والشرق الأوسط، لدينا شبكة واسعة من المكاتب وأكثر من 124,000 موظف لدعم مجتمعاتنا المحلية وعملائنا. نعتقد أنه لا يوجد هدف أكبر من خدمة وحماية العملاء والمجتمعات والأشخاص في عالم اليوم. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة أو .

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