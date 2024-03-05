Hytera تزيح الستار عن خط إنتاج السلسلة S وجهاز الراديو ثنائي الاتجاه القابل للارتداء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تفخر شركة Hytera Communications (المدرجة في بورصة شنزين بالرمز: 002583)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، بطرح أحدث ابتكاراتها: أجهزة راديو ثنائية الاتجاه للأعمال من السلسلة S . يُحدِّث خط الإنتاج المبتكر هذا ثورة في عمل شكل أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه، مما يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) ببراعة وتصميم لا مثيل لهما.

تشتمل سلسلة S التي تم إطلاقها حديثًا على طرازات S1 mini ، وS1 ، وS1 Pro ويتميز كل منها بتصميمات استثنائية وتشغيل بسيط وصوت فائق الوضوح. تُعيد هذه الطرازات التي تحظى بدعم من أبحاث Hytera الشاملة للمستخدمين ورؤى السوق والخبرة الهندسية، تعريف معنى التصميم التقليدي لأجهزة الراديو وتوفر وظائف متعددة الاستخدامات للمستخدمين في قطاع الضيافة وتجارة التجزئة وغيرها.

S1 mini: تصميم صغير الحجم ولكنه قوي

يجمع جهاز الراديو ثنائي الاتجاه طراز S1 mini، المُصمَّم خصيصًا للشركات مثل متاجر البوتيك وحانات النبيذ والمطاعم، بين الحجم الصغير والأداء القوي. ويضمن تصميمه الأنيق، الذي يشبه حجمه حجم أحمر الشفاه، أدنى حد من التدخل والأعباء أثناء مناوبة العمل. وبفضل توفُّر خيارات الارتداء المرنة، يمكن للمستخدمين تثبيته على الزي الرسمي أو ارتداؤه برباط لمزيد من الراحة.

يوفر طراز S1 mini المزود بشاشة عالية الدقة (HD) مصغَّرة المعلومات الأساسية مثل رقم القناة والمعرِّف ومستوى البطارية في وهلة. كما أنه يغطي نطاق اتصال داخليًا كبيرًا لمسافة 10000 متر مربع بفضل وجود هوائي خارجي، مما يسهِّل الاتصال السلس في مكان العمل. يعمل زر الضغط للتحدث (PTT) الموجود في الجزء الأمامي من الراديو وسماعات الأذن الخفيفة للغاية على جعل المكالمات التي تتم عن طريق خدمة الضغط للتحدث (PTT) سهلة ومريحة، مما يعزز بيئة إنتاجية تتمحور حول العملاء.

S1: إعادة تعريف الفعالية

صُمِّم الطراز S1 لتلبية المتطلبات الفريدة لقطاع البيع بالتجزئة، حيث يعمل على رفع كفاءة الاتصال من خلال أزرار الضغط للتحدث (PTT) المزدوجة، والتي تساعد موظفي قطاع البيع بالتجزئة على التحدث مع أي من المجموعتين الاحتياطيتين من خلال الاختيار اليدوي. يتيح الطراز S1 الذي يربط الفرق والأقسام المختلفة بسلاسة الاستجابة السريعة لاستفسارات العملاء وطلباتهم. يمتزج الطراز S1 المتوفِّر باللون الأبيض اللؤلؤي والرمادي المعدني بشكل جيد مع الزي الاحترافي، مما يضفي إحساسًا بالتقدير والأناقة. ويضمن تصميمه خفيف الوزن وعمر البطارية الطويل التشغيل دون انقطاع، مما يسمح للموظفين بالتركيز على تقديم خدمة عملاء لا مثيل لها.

S1 Pro: حيث يجتمع الأداء الوظيفي مع الموضة

صُمِّم الطراز S1 Pro خصيصًا للفنادق والمنتجعات، وهو يجسد معنى الأناقة والاحترافية. ينضح تصميمه المستوحى من العمود الدوري الكلاسيكي، بالرقي والجمال. تعمل شاشة OLED مقاس 1.8 بوصة على تسهيل الوصول إلى الرموز والأرقام والنصوص الأساسية بسهولة. يضمن طراز S1 Pro المزود بتقنية إلغاء الضوضاء الفائقة، وضوحًا صوتيًا متميزًا في السيناريوهات الصعبة. يمكن للحاضرين والخدم وموظفي الاستقبال وعمال الأمن الاستماع إلى ما يُقال لهم والإبلاغ عن أي أمر عندما يُطلب منهم مزامنة المعلومات على الفور. وباستخدام وضع "الهمس"، يمكن للموظفين التواصل بسرية دون خلق حالة من الإزعاج على الأجواء الهادئة، مما يعزز تجربة الضيوف بشكل عام

نبذة عن Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (المدرجة في بورصة شنزين بالرمز: 002583) هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية. ومن إمكانات الصوت والفيديو والبيانات، نوفر اتصالاً أسرع وأكثر أمانًا وأكثر تنوعًا لمستخدمي الأعمال والمهام المهمين. نجعل العالم أكثر كفاءة وأمانًا بتمكين عملائنا من تحقيق المزيد في كل من العمليات اليومية والاستجابة للطوارئ.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :