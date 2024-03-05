Hytera تزيح الستار عن خط إنتاج السلسلة S وجهاز الراديو ثنائي الاتجاه القابل للارتداء

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تفخر شركة Hytera Communications (المدرجة في بورصة شنزين بالرمز: 002583)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، بطرح أحدث ابتكاراتها: أجهزة راديو ثنائية الاتجاه للأعمال من السلسلة S . يُحدِّث خط الإنتاج المبتكر هذا ثورة في عمل شكل أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه، مما يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) ببراعة وتصميم لا مثيل لهما.
تشتمل سلسلة S التي تم إطلاقها حديثًا على طرازات S1 mini ، وS1 ، وS1 Pro ويتميز كل منها بتصميمات استثنائية وتشغيل بسيط وصوت فائق الوضوح. تُعيد هذه الطرازات التي تحظى بدعم من أبحاث Hytera الشاملة للمستخدمين ورؤى السوق والخبرة الهندسية، تعريف معنى التصميم التقليدي لأجهزة الراديو وتوفر وظائف متعددة الاستخدامات للمستخدمين في قطاع الضيافة وتجارة التجزئة وغيرها.
S1 mini: تصميم صغير الحجم ولكنه قوي
يجمع جهاز الراديو ثنائي الاتجاه طراز S1 mini، المُصمَّم خصيصًا للشركات مثل متاجر البوتيك وحانات النبيذ والمطاعم، بين الحجم الصغير والأداء القوي. ويضمن تصميمه الأنيق، الذي يشبه حجمه حجم أحمر الشفاه، أدنى حد من التدخل والأعباء أثناء مناوبة العمل. وبفضل توفُّر خيارات الارتداء المرنة، يمكن للمستخدمين تثبيته على الزي الرسمي أو ارتداؤه برباط لمزيد من الراحة.
يوفر طراز S1 mini المزود بشاشة عالية الدقة (HD) مصغَّرة المعلومات الأساسية مثل رقم القناة والمعرِّف ومستوى البطارية في وهلة. كما أنه يغطي نطاق اتصال داخليًا كبيرًا لمسافة 10000 متر مربع بفضل وجود هوائي خارجي، مما يسهِّل الاتصال السلس في مكان العمل. يعمل زر الضغط للتحدث (PTT) الموجود في الجزء الأمامي من الراديو وسماعات الأذن الخفيفة للغاية على جعل المكالمات التي تتم عن طريق خدمة الضغط للتحدث (PTT) سهلة ومريحة، مما يعزز بيئة إنتاجية تتمحور حول العملاء.
S1: إعادة تعريف الفعالية
صُمِّم الطراز S1 لتلبية المتطلبات الفريدة لقطاع البيع بالتجزئة، حيث يعمل على رفع كفاءة الاتصال من خلال أزرار الضغط للتحدث (PTT) المزدوجة، والتي تساعد موظفي قطاع البيع بالتجزئة على التحدث مع أي من المجموعتين الاحتياطيتين من خلال الاختيار اليدوي. يتيح الطراز S1 الذي يربط الفرق والأقسام المختلفة بسلاسة الاستجابة السريعة لاستفسارات العملاء وطلباتهم. يمتزج الطراز S1 المتوفِّر باللون الأبيض اللؤلؤي والرمادي المعدني بشكل جيد مع الزي الاحترافي، مما يضفي إحساسًا بالتقدير والأناقة. ويضمن تصميمه خفيف الوزن وعمر البطارية الطويل التشغيل دون انقطاع، مما يسمح للموظفين بالتركيز على تقديم خدمة عملاء لا مثيل لها.
S1 Pro: حيث يجتمع الأداء الوظيفي مع الموضة
صُمِّم الطراز S1 Pro خصيصًا للفنادق والمنتجعات، وهو يجسد معنى الأناقة والاحترافية. ينضح تصميمه المستوحى من العمود الدوري الكلاسيكي، بالرقي والجمال. تعمل شاشة OLED مقاس 1.8 بوصة على تسهيل الوصول إلى الرموز والأرقام والنصوص الأساسية بسهولة. يضمن طراز S1 Pro المزود بتقنية إلغاء الضوضاء الفائقة، وضوحًا صوتيًا متميزًا في السيناريوهات الصعبة. يمكن للحاضرين والخدم وموظفي الاستقبال وعمال الأمن الاستماع إلى ما يُقال لهم والإبلاغ عن أي أمر عندما يُطلب منهم مزامنة المعلومات على الفور. وباستخدام وضع "الهمس"، يمكن للموظفين التواصل بسرية دون خلق حالة من الإزعاج على الأجواء الهادئة، مما يعزز تجربة الضيوف بشكل عام
نبذة عن Hytera
Hytera Communications Corporation Limited (المدرجة في بورصة شنزين بالرمز: 002583) هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية. ومن إمكانات الصوت والفيديو والبيانات، نوفر اتصالاً أسرع وأكثر أمانًا وأكثر تنوعًا لمستخدمي الأعمال والمهام المهمين. نجعل العالم أكثر كفاءة وأمانًا بتمكين عملائنا من تحقيق المزيد في كل من العمليات اليومية والاستجابة للطوارئ.
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