تعلن شركة Fosfor عن منصة Fosfor Decision Cloud لتضخيم نتائج الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )‏--شركة Fosfor ، وهي أحد أقسام المنتجات في LTIMindtree [المدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية تحت الرمز: LTIM، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 540005]، وهي شركة عالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، في حدث Foton 2024، أعلنت عن إطلاق منصة Fosfor Decision Cloud ‏(FDC). إن FDC عبارة عن نسيج متصل يساعد الشركات على تنظيم البيانات لبناء خطوط تحويل بيانات مؤتمتة ونموذجية وجديرة بالثقة، وبناء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤثرة، وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات عمل أفضل وبشكل أسرع.

تحتاج الشركات حاليًا إلى إنشاء مجموعتها الخاصة من حلول النقاط المنفصلة لتسهيل تحويل البيانات إلى رؤى تجارية. تمثل Decision Cloud الخطوة التالية في تطور البيانات المنفصلة سابقًا واستثمارات الذكاء الاصطناعي في مجموعة قرارات حديثة تعمل على تعزيز رحلة نقل البيانات إلى القرارات باستخدام ثلاثة ابتكارات جديدة:



Fosfor AI: المساعد المدعوم من GenAI والذي يساعد في المهام المتكررة عبر رحلة البيانات إلى القرارات مثل بناء مسارات البيانات، وإنشاء رمز نموذجي لتعلم الآلة، وبناء مطالبات اللغة الطبيعية، وتنسيق قصص البيانات. يعمل Fosfor AI على زيادة الإنتاجية بشكل جذري لأي شخصية مستخدم تقريبًا، وبالتالي تقليل الوقت اللازم للتبصر وتسريع تحقيق نتائج الأعمال.

Fosfor Semantic : الرسم البياني المعرفي الذي تستخدمه جميع قدرات FDC لتنظيم سلامة البيانات والحفاظ عليها، وتحديد علاقات البيانات، وتمكين تطبيق التحليلات المتقدمة على البيانات. ونظرًا لاستخدام Fosfor Semantic لتسهيل كل شيء بدءًا من تكامل البيانات وحتى تطوير خوارزمية الذكاء الاصطناعي وحتى توليد الرؤى، فإنه يعمل على تسريع جميع خطوات رحلة البيانات إلى القرارات بشكل كبير. Fosfor UX : نظام التصميم الذي يتم من خلاله الوصول إلى جميع القدرات باستخدام عناصر وبنيات ملاحية متسقة، يتم تنظيمها لشخصيات محددة بناءً على سير العمل والأهداف الشائعة الاستخدام. يعمل Fosfor UX على تسطيح منحنى التعلم وتبسيط التعاون عبر شخصيات مختلفة، مما يسمح لجميع المستخدمين بالتكيف بسرعة أكبر مع منصة FDC.

يتم دعم FDC من قبل نظام بيئي قوي للشركاء يرتكز على Snowflake وFivetran وAmazon Web Services وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform وGoldenSource. Snowflake، شركة سحابة البيانات، وFivetran هم شركاء إطلاق FDC.

قال Debasis Satpathy ، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة Fosfor : "تمثل Decision Cloud علامة فارقة رئيسية في تطور Fosfor وهي إنجاز كبير في الطريقة التي يمكن بها للشركات تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة الأعمال". "لرفع تأثير نتائج الأعمال، تجمع Decision Cloud جميع القدرات المطلوبة في منصة واحدة، جنبًا إلى جنب مع أدوات الرؤية القوية، لدعم كل شخص يشارك في رحلة متسارعة من البيانات إلى القرارات. نحن متحمسون للتأثير الذي ستحدثه FDC على فعالية أعمال الذكاء الاصطناعي".

قال Tarik Dwiek ، رئيس تحالفات التكنولوجيا في Snowflake : "لا تزال المنظمات عبر الصناعات تكافح من أجل تجزئة التطبيقات والأدوات". "مع دمج Fosfor Decision Cloud بسلاسة في Snowflake، يمكن للعملاء الآن الاستفادة من تجربة واحدة لإضفاء الطابع الديمقراطي الكامل على بياناتهم وتغذية عملية صنع القرار القائمة على البيانات".

قال Scott Jones ، كبير مسؤولي الإيرادات في Fivetran : "يسر Fivetran أن تكون شريك إطلاق Fosfor لحركة البيانات الآلية". "فهي تعمل على توفير القدرة الأساسية على التكامل مع أي مصدر بيانات تقريبًا لجلب بيانات الأعمال إلى المستودعات السحابية بطريقة فعالة من حيث التكلفة حيث يمكن لـ Decision Cloud بعد ذلك تحويلها إلى رؤى وقيمة أعمال. باستخدام مكتبتنا التي تضم أكثر من 400 موصل، يمكن لمستخدمي Decision Cloud التركيز على بناء منتجات بيانات مستهدفة للنتائج تُسرّع رحلة رؤاهم. ونتطلع إلى العمل مع شركة Fosfor لتحديد مجموعة القرارات الحديثة وخلق نتائج تحويلية لعملائنا".

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حول Fosfor

Fosfor Decision Cloud هي نسيج متصل يوحد ويضخم القيمة التي وعد بها النظام البيئي للبيانات الحديثة، والتي تتكون من البنية التحتية والبيانات وسحابات التطبيقات. تمكن Fosfor المنظمات من تنسيق البيانات بشكل فعال، وتوليد رؤى مؤثرة، وصياغة قرارات فعالة لتقديم الوعد الذي طال انتظاره للبيانات والذكاء الاصطناعي: نتائج الأعمال المثلى. Fosfor هي جزء من LTIMindtree، وهي شركة عالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

حول LTIMindtree

LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تمكن الشركات عبر الصناعات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. كشريك للتحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تقدم LTIMindtree خبرة واسعة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في دفع التمايز التنافسي المتفوق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. بدعم من أكثر من 82,000 من المهنيين الموهوبين ورجال الأعمال في أكثر من 30 دولة، تجمع LTIMindtree -وهي شركة تابعة لمجموعة Larsen & Toubro Group- بين نقاط القوة المشهود لها في الصناعة في Larsen and Toubro Infotech وMindtree في حل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .

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