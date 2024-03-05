تعلن شركة Fosfor عن منصة Fosfor Decision Cloud لتضخيم نتائج الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة Fosfor ، وهي أحد أقسام المنتجات في LTIMindtree [المدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية تحت الرمز: LTIM، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 540005]، وهي شركة عالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، في حدث Foton 2024، أعلنت عن إطلاق منصة Fosfor Decision Cloud (FDC). إن FDC عبارة عن نسيج متصل يساعد الشركات على تنظيم البيانات لبناء خطوط تحويل بيانات مؤتمتة ونموذجية وجديرة بالثقة، وبناء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤثرة، وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات عمل أفضل وبشكل أسرع.
تحتاج الشركات حاليًا إلى إنشاء مجموعتها الخاصة من حلول النقاط المنفصلة لتسهيل تحويل البيانات إلى رؤى تجارية. تمثل Decision Cloud الخطوة التالية في تطور البيانات المنفصلة سابقًا واستثمارات الذكاء الاصطناعي في مجموعة قرارات حديثة تعمل على تعزيز رحلة نقل البيانات إلى القرارات باستخدام ثلاثة ابتكارات جديدة:
Fosfor AI: المساعد المدعوم من GenAI والذي يساعد في المهام المتكررة عبر رحلة البيانات إلى القرارات مثل بناء مسارات البيانات، وإنشاء رمز نموذجي لتعلم الآلة، وبناء مطالبات اللغة الطبيعية، وتنسيق قصص البيانات. يعمل Fosfor AI على زيادة الإنتاجية بشكل جذري لأي شخصية مستخدم تقريبًا، وبالتالي تقليل الوقت اللازم للتبصر وتسريع تحقيق نتائج الأعمال.
Fosfor Semantic : الرسم البياني المعرفي الذي تستخدمه جميع قدرات FDC لتنظيم سلامة البيانات والحفاظ عليها، وتحديد علاقات البيانات، وتمكين تطبيق التحليلات المتقدمة على البيانات. ونظرًا لاستخدام Fosfor Semantic لتسهيل كل شيء بدءًا من تكامل البيانات وحتى تطوير خوارزمية الذكاء الاصطناعي وحتى توليد الرؤى، فإنه يعمل على تسريع جميع خطوات رحلة البيانات إلى القرارات بشكل كبير.
Fosfor UX : نظام التصميم الذي يتم من خلاله الوصول إلى جميع القدرات باستخدام عناصر وبنيات ملاحية متسقة، يتم تنظيمها لشخصيات محددة بناءً على سير العمل والأهداف الشائعة الاستخدام. يعمل Fosfor UX على تسطيح منحنى التعلم وتبسيط التعاون عبر شخصيات مختلفة، مما يسمح لجميع المستخدمين بالتكيف بسرعة أكبر مع منصة FDC.
يتم دعم FDC من قبل نظام بيئي قوي للشركاء يرتكز على Snowflake وFivetran وAmazon Web Services وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform وGoldenSource. Snowflake، شركة سحابة البيانات، وFivetran هم شركاء إطلاق FDC.
قال Debasis Satpathy ، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة Fosfor : "تمثل Decision Cloud علامة فارقة رئيسية في تطور Fosfor وهي إنجاز كبير في الطريقة التي يمكن بها للشركات تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة الأعمال". "لرفع تأثير نتائج الأعمال، تجمع Decision Cloud جميع القدرات المطلوبة في منصة واحدة، جنبًا إلى جنب مع أدوات الرؤية القوية، لدعم كل شخص يشارك في رحلة متسارعة من البيانات إلى القرارات. نحن متحمسون للتأثير الذي ستحدثه FDC على فعالية أعمال الذكاء الاصطناعي".
قال Tarik Dwiek ، رئيس تحالفات التكنولوجيا في Snowflake : "لا تزال المنظمات عبر الصناعات تكافح من أجل تجزئة التطبيقات والأدوات". "مع دمج Fosfor Decision Cloud بسلاسة في Snowflake، يمكن للعملاء الآن الاستفادة من تجربة واحدة لإضفاء الطابع الديمقراطي الكامل على بياناتهم وتغذية عملية صنع القرار القائمة على البيانات".
قال Scott Jones ، كبير مسؤولي الإيرادات في Fivetran : "يسر Fivetran أن تكون شريك إطلاق Fosfor لحركة البيانات الآلية". "فهي تعمل على توفير القدرة الأساسية على التكامل مع أي مصدر بيانات تقريبًا لجلب بيانات الأعمال إلى المستودعات السحابية بطريقة فعالة من حيث التكلفة حيث يمكن لـ Decision Cloud بعد ذلك تحويلها إلى رؤى وقيمة أعمال. باستخدام مكتبتنا التي تضم أكثر من 400 موصل، يمكن لمستخدمي Decision Cloud التركيز على بناء منتجات بيانات مستهدفة للنتائج تُسرّع رحلة رؤاهم. ونتطلع إلى العمل مع شركة Fosfor لتحديد مجموعة القرارات الحديثة وخلق نتائج تحويلية لعملائنا".
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حول Fosfor
Fosfor Decision Cloud هي نسيج متصل يوحد ويضخم القيمة التي وعد بها النظام البيئي للبيانات الحديثة، والتي تتكون من البنية التحتية والبيانات وسحابات التطبيقات. تمكن Fosfor المنظمات من تنسيق البيانات بشكل فعال، وتوليد رؤى مؤثرة، وصياغة قرارات فعالة لتقديم الوعد الذي طال انتظاره للبيانات والذكاء الاصطناعي: نتائج الأعمال المثلى. Fosfor هي جزء من LTIMindtree، وهي شركة عالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
حول LTIMindtree
LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تمكن الشركات عبر الصناعات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. كشريك للتحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تقدم LTIMindtree خبرة واسعة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في دفع التمايز التنافسي المتفوق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. بدعم من أكثر من 82,000 من المهنيين الموهوبين ورجال الأعمال في أكثر من 30 دولة، تجمع LTIMindtree -وهي شركة تابعة لمجموعة Larsen & Toubro Group- بين نقاط القوة المشهود لها في الصناعة في Larsen and Toubro Infotech وMindtree في حل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .
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