زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب الصين
التاريخ
3/5/2024 4:31:24 AM
(MENAFN
- Al Watan) ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، محافظة تسادوي في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين. وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات،
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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