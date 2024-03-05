السعودية للكهرباء تبرم اتفاقية مع Stc لإتاحة استبدال نقاط قطاف في سداد الفاتورة من خلال تطبيق الكهرباء

(MENAFN
- Al Watan) أبرمت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع شركة stc بهدف تقديم خيار إضافي لسداد فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال استبدال نقاط قطاف عبر تطبيق الكهرباء، وإتاحتها خلال الربع الثاني لعام 2024.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الشركة السعودية للكهرباء المهندس إبراهيم الخنيزان، نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، وعن شركة stc المهندس فيصل السابر، الرئيس التنفيذي لوحدة العملاء للمجموعة، وذلك في مقر شركة stc بمدينة الرياض وذلك على هامش مؤتمر التقنية العالمي LEAP24.
وأوضح المهندس إبراهيم الخنيزان نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين للشركة السعودية للكهرباء أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالًا للاتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع مجموعة من البنوك السعودية لتوفير خيارات سداد متعددة مثل خدمة تقسيط مستحقات فواتير استهلاك الكهرباء عبر البطاقات الائتمانية وبدون فوائد.
وأضاف الخنيزان ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتطوير تجارب عملائها وتلبية تطلعاتهم، باستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية، حيث أطلقت خلال الفترة الماضية مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة من خلال "تطبيق الكهرباء"، مثل خدمة المحادثة المباشرة، المكتب الافتراضي، خدمات متابعة الاستهلاك ومقارنته مع المشتركين المماثلين واستلام اشعارات مخصصة للاستهلاك بشكل يومي.
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