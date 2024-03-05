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السعودية للكهرباء تبرم اتفاقية مع Stc لإتاحة استبدال نقاط قطاف في سداد الفاتورة من خلال تطبيق الكهرباء

3/5/2024 4:31:24 AM
(MENAFN- Al Watan) أبرمت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع شركة stc بهدف تقديم خيار إضافي لسداد فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال استبدال نقاط قطاف عبر تطبيق الكهرباء، وإتاحتها خلال الربع الثاني لعام 2024.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الشركة السعودية للكهرباء المهندس إبراهيم الخنيزان، نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، وعن شركة stc المهندس فيصل السابر، الرئيس التنفيذي لوحدة العملاء للمجموعة، وذلك في مقر شركة stc بمدينة الرياض وذلك على هامش مؤتمر التقنية العالمي LEAP24.
وأوضح المهندس إبراهيم الخنيزان نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين للشركة السعودية للكهرباء أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالًا للاتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع مجموعة من البنوك السعودية لتوفير خيارات سداد متعددة مثل خدمة تقسيط مستحقات فواتير استهلاك الكهرباء عبر البطاقات الائتمانية وبدون فوائد.
وأضاف الخنيزان ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتطوير تجارب عملائها وتلبية تطلعاتهم، باستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية، حيث أطلقت خلال الفترة الماضية مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة من خلال "تطبيق الكهرباء"، مثل خدمة المحادثة المباشرة، المكتب الافتراضي، خدمات متابعة الاستهلاك ومقارنته مع المشتركين المماثلين واستلام اشعارات مخصصة للاستهلاك بشكل يومي.

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