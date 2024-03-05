زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب محافظة إيرانية

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب محافظة إيرانية
التاريخ
3/5/2024 4:31:24 AM
(MENAFN
- Al Watan) ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة فنوج التابعة لمحافظة سيستان بلوجستان جنوب شرق إيران. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نقلاً عن نائب رئيس منظمة إدارة الأزمات بمحافظة سيستان بلوجستان روح الله سركزي، أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومتراً تحت سطح الأرض.
ولم تسجل حتى الآن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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