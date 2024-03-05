حسين عبدربه يكتب: بيان غرفة الإسكندرية.. وصفقات الانفراجة

MENAFN - Al-Borsa News) حالة النشوة التى تعيشها الحكومة هذه الأيام بعد صفقة الإنفراجة ((رأس الحكمة)) وتوابعها من صفقات استثمار خليجية متزامنة؛ لا يجب أن تنسى الحكومة أنه ما زال أمامها مشوار طويل ومهم يتمثل فى البدء فى تحقيق الإصلاحات الهيكلية التى يقوم عليها الاقتصاد الحقيقى، والتى أشارت إليها الحكومة فى وثيقة ملكية أصول الدولة وفى اتفاقها مع صندوق النقد.

وفى خضم هذه النشوة؛ فإن ما تحقق من صفقات انفراجية.. تحقق بدافع المساندة من الأشقاء حتى ولو كان فى صيغة استثمارات وشراكات.. وإلا لكانت الأزمة انتهت منذ عامين لو كنا نجحنا فى عمل إصلاح حقيقى وجاذب للمستثمرين العرب والأجانب بعيدًا عن دافع الدعم والمساندة.. ولقد استشعر ذلك مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية بذكاء رئيسها رجل الأعمال أحمد الوكيل فى بيان أصدره مجلس الغرفة أول أمس فيما معناه“يا حكومة لا تفرحى كثيرًا فالعمل الحقيقى المطلوب للخروج من الأزمة لم يتحقق”.

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ورصد بيان غرفة الإسكندرية عددًا من المطالب والتوصيات أهمها تبنى سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب وإيقاف العمل بجميع الإجراءات والقيود التى اتخذها البنك المركزى منذ 12 فبراير 2022.. والإلغاء المؤقت لأى إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدى.. وتنفيذ ما ورد فى وثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة ومؤسساتها من الأنشطة الاقتصادية وافساح المجال أمام القطاع الخاص.

ومن أهم مطالب الغرفة إعادة وزارة الاستثمار وإنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة.. فى إشارة إلى عدم جدوى المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وأن بعض الوزارات تعمل فى جزر منعزلة.. ونص البيان على ضرورة العمل على التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هذه المديونية فى الأجل القصير.

وقد أراد بيان غرفة الإسكندرية أن يوجه رسالة للحكومة ولمن يديرون الأمور بألا تشغلكم الفرحة بمليارات الدعم والمساندة عن تحقيق إصلاحات حقيقية تضمن الخروج نهائيًا من الأزمة الاقتصادية وعدم تكرار أزمة سعر الصرف.. وأن هذه الإصلاحات المطلوبة يجب أن تجذب استثمارات محلية وأجنبية فى قطاعات يستهدفها الاقتصاد القومى لتحقيق تنمية مستدامة تضمن الحد من الواردات فى كثير من السلع وتحديدًا الاستراتيجية كالغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج.

إننا فى حاجة إلى شراكات استثمارية مثل“رأس الحكمة” بهذه الضخامة فى الصناعة والزراعة بإنشاء مناطق صناعية لتوطين صناعات استراتيجية وتكنولوجيا ذات عوائد تصديرية بشروط ميسرة، وكذلك الأمر بالنسبة للزراعة فلدينا مناطق مثل توشكى والوادى الجديد والعوينات بها مساحات كبيرة لماذا لا نسهل الأمر أمام القطاع الخاص ليعمل فى هذه المناطق وزراعتها حتى ولو بالشراكة مع الدولة لزراعة القمح وفول الصويا وما يتم استيراده من أغذية ومستلزماتها.

واعتقد أن بيان غرفة الإسكندرية يعبر عن مطالب جميع منظمات الأعمال فى مصر بل ويعبر عن رأى كل مواطن بأن الإصلاحات يجب أن تستمر وأن صفقة رأس الحكمة لم تنه الأزمة الاقتصادية بل خففت من آثارها مؤقتًا وأعطت للاقتصاد قبلة الحياة فى التعافى بشرط استكمال العلاج والمتمثل فى روشتة الإصلاحات الهيكلية.. ونأمل ألا تمد صفقة رأس الحكمة فى عمر الحكومة الحالية كثيرًا.. لأن الفترة القادمة تتطلب حكومة جديدة بدماء جديدة بأفكار جديدة قادرة على تنفيذ ما هو مطلوب من إصلاحات.

والأهم فى الحكومة الجديدة اختيار مجموعة وزارية اقتصادية لديها فكر اقتصادى تنموى ومتناسقة فيما بينها وأن يعملوا كفريق عمل واحد وليست كجزر منعزلة.. ولا يجب أن نغفل أن المواطن قد فاض به الكيل ولم يعد أحد قادرًا على التحمل لهذا الغلاء ولا لحالة عدم اليقين بشأن الأزمة الاقتصادية ومن هنا علينا أن نوجه رسائل للمواطن وللمستثمرين بأن مصر ماضية لا محالة فى طريق الإصلاح لأنه الطريق الوحيد للنجاة.. لأن المساعدات لا تدوم كثيرًا.