تسلا تخسر 46 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبط سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بنسبة 7% في إغلاق جلسة مساء الإثنين؛ مسجلاً أكبر خسارة يومية في نحو 6 أسابيع، لتفقد الشركة 46 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.
وجاءت هذه الخسائر بعد أن أظهرت بيانات“جمعية سيارات الركاب” تراجع مبيعات تسلا في الصين خلال فبراير نتيجة تأثير عطلة رأس السنة الصينية على الإنتاج في مصنع شنغهاي.
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وبحسب هذه البيانات، انخفضت تسليمات صانعة السيارات الأمريكية بنسبة 19% إلى 60.4 ألف سيارة في فبراير مسجلة أدنى مستوياتها في منذ أكثر من عام.
وانهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الإثنين قبيل شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أمام الكونجرس للحصول على مزيد من الدلائل حول مسار خفض معدلات الفائدة.
ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام المشرعين يومي الأربعاء والخميس، حيث يتوقع المحللون أن يتركز حديثه على إبقاء الفدرالي في وضع الانتظار والمراقبة بشأن السياسة النقدية بعد التصاعد الأخير في التضخم.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107935812
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