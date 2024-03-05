تسلا تخسر 46 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد

MENAFN - Al-Borsa News) هبط سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بنسبة 7% في إغلاق جلسة مساء الإثنين؛ مسجلاً أكبر خسارة يومية في نحو 6 أسابيع، لتفقد الشركة 46 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أظهرت بيانات“جمعية سيارات الركاب” تراجع مبيعات تسلا في الصين خلال فبراير نتيجة تأثير عطلة رأس السنة الصينية على الإنتاج في مصنع شنغهاي.

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وبحسب هذه البيانات، انخفضت تسليمات صانعة السيارات الأمريكية بنسبة 19% إلى 60.4 ألف سيارة في فبراير مسجلة أدنى مستوياتها في منذ أكثر من عام.

وانهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الإثنين قبيل شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أمام الكونجرس للحصول على مزيد من الدلائل حول مسار خفض معدلات الفائدة.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام المشرعين يومي الأربعاء والخميس، حيث يتوقع المحللون أن يتركز حديثه على إبقاء الفدرالي في وضع الانتظار والمراقبة بشأن السياسة النقدية بعد التصاعد الأخير في التضخم.

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