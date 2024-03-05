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تسارع النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات في فبراير

3/5/2024 4:31:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن النشاط التجاري غير النفطي في دولة الإمارات تسارع في فبراير بعد تباطؤ في الشهر السابق، مدعوما بارتفاع الإنتاج وثقة الأعمال.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 57.1 نقطة في فبراير شباط من 56.6 في يناير .

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وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في يناير، وهو أعلى رقم منذ يونيو 2019، مدعوما بالأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس“كانت ضغوط الطاقة الإنتاجية واضحة، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ أدى تعطل الشحن في البحر الأحمر إلى تأخيرات في النقل”.

وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي منذ نوفمبر تشرين الثاني، وأجبرت الشركات على تحويل السفن إلى مسار أطول وأكثر تكلفة.

وقال وزير التجارة الإماراتي الشهر الماضي إنه لم يحدث أي تأثير على الإمارات حتى الآن.

وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.4 نقطة في فبراير من 61.9 نقطة في الشهر السابق، وبينما لا يزال هذا يشير إلى قوة الطلب، فإن وتيرة النمو هي الأضعف منذ أغسطس الماضي، وهو ما أرجعه بعض المشاركين إلى زيادة المنافسة.

وقال المسح إن الثقة في التوقعات على مدى 12 شهرا مقبلة تسارعت إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مدعومة بظروف السوق القوية والأرباح المرتفعة ومشاريع العملاء الجدد.


المصدر:

MENAFN05032024000202011048ID1107935811

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