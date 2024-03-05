تسارع النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن النشاط التجاري غير النفطي في دولة الإمارات تسارع في فبراير بعد تباطؤ في الشهر السابق، مدعوما بارتفاع الإنتاج وثقة الأعمال.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 57.1 نقطة في فبراير شباط من 56.6 في يناير .
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وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في يناير، وهو أعلى رقم منذ يونيو 2019، مدعوما بالأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.
وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس“كانت ضغوط الطاقة الإنتاجية واضحة، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ أدى تعطل الشحن في البحر الأحمر إلى تأخيرات في النقل”.
وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي منذ نوفمبر تشرين الثاني، وأجبرت الشركات على تحويل السفن إلى مسار أطول وأكثر تكلفة.
وقال وزير التجارة الإماراتي الشهر الماضي إنه لم يحدث أي تأثير على الإمارات حتى الآن.
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.4 نقطة في فبراير من 61.9 نقطة في الشهر السابق، وبينما لا يزال هذا يشير إلى قوة الطلب، فإن وتيرة النمو هي الأضعف منذ أغسطس الماضي، وهو ما أرجعه بعض المشاركين إلى زيادة المنافسة.
وقال المسح إن الثقة في التوقعات على مدى 12 شهرا مقبلة تسارعت إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مدعومة بظروف السوق القوية والأرباح المرتفعة ومشاريع العملاء الجدد.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107935811
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