الصين ترفع أسعار تجزئة البنزين والديزل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت السلطات الصينية رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل اعتباراً من اليوم، وذلك في ضوء التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان أمس، إنه سوف يتم رفع أسعار البنزين بمقدار 125 يواناً (17.6 دولار) للطن، وزيادة أسعار الديزل 120 يواناً للطن.
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وتتبع الصين آلية تسعير تسمح لها بتعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة على خلفية تغيرات أسعار النفط العالمية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنه تم توجيه مصافي التكرير، وأكبر ثلاث شركات للنفط في البلاد – شركة البترول الوطنية الصينية، والصين للبتروكيماويات، وشركة النفط البحري الوطنية- بالحفاظ على إنتاج النفط، وتيسير عمليات النقل لضمان استقرار الإمدادات.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107935810
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