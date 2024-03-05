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الصين ترفع أسعار تجزئة البنزين والديزل

3/5/2024 4:31:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت السلطات الصينية رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل اعتباراً من اليوم، وذلك في ضوء التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان أمس، إنه سوف يتم رفع أسعار البنزين بمقدار 125 يواناً (17.6 دولار) للطن، وزيادة أسعار الديزل 120 يواناً للطن.

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وتتبع الصين آلية تسعير تسمح لها بتعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة على خلفية تغيرات أسعار النفط العالمية.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنه تم توجيه مصافي التكرير، وأكبر ثلاث شركات للنفط في البلاد – شركة البترول الوطنية الصينية، والصين للبتروكيماويات، وشركة النفط البحري الوطنية- بالحفاظ على إنتاج النفط، وتيسير عمليات النقل لضمان استقرار الإمدادات.


المصدر:

MENAFN05032024000202011048ID1107935810

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