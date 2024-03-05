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فيتنام تشهد جلسات محاكمة أكبر قضية احتيال مالي بالبلاد على الإطلاق

3/5/2024 4:31:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بدأت اليوم الثلاثاء في فيتنام محاكمة ترونج ماي لان رئيسة مجموعة فان ثينه فات، أكبر شركة تطوير عقاري بالبلاد، في اتهامات تتعلق بعملية احتيال تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار أي ما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وذكرت شبكة“إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن ترونج تواجه عقوبة الإعدام في حال إدانتها في أكبر قضية احتيال مالي في فيتنام على الإطلاق.

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وأشارت الشبكة، إلى أنه تتم محاكمة 85 شخصا آخرين في هذه القضية للاشتباه في صلتهم بعملية الاحتيال ومن بينهم مسئول سابق في بنك الدولة الفيتنامي والذي يواجه اتهامات بقبول رشاوى بقيمة 5.2 مليون دولار.

وتعد هذه القضية هي جزء من سلسلة إجراءات بارزة للحزب الشيوعي الفيتنامي في حملته على الفساد، وهي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الناشئ فيما يسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية ليصبح مركزا عالميا للإلكترونيات لشركات مثل“أبل” و”سامسونج إلكترونيكس”.

المصدر:

MENAFN05032024000202011048ID1107935809

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