فيتنام تشهد جلسات محاكمة أكبر قضية احتيال مالي بالبلاد على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت اليوم الثلاثاء في فيتنام محاكمة ترونج ماي لان رئيسة مجموعة فان ثينه فات، أكبر شركة تطوير عقاري بالبلاد، في اتهامات تتعلق بعملية احتيال تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار أي ما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
وذكرت شبكة“إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن ترونج تواجه عقوبة الإعدام في حال إدانتها في أكبر قضية احتيال مالي في فيتنام على الإطلاق.
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وأشارت الشبكة، إلى أنه تتم محاكمة 85 شخصا آخرين في هذه القضية للاشتباه في صلتهم بعملية الاحتيال ومن بينهم مسئول سابق في بنك الدولة الفيتنامي والذي يواجه اتهامات بقبول رشاوى بقيمة 5.2 مليون دولار.
وتعد هذه القضية هي جزء من سلسلة إجراءات بارزة للحزب الشيوعي الفيتنامي في حملته على الفساد، وهي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الناشئ فيما يسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية ليصبح مركزا عالميا للإلكترونيات لشركات مثل“أبل” و”سامسونج إلكترونيكس”.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107935809
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