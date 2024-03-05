التضخم في الفلبين يرتفع إلى 3.4% فبراير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في الفلبين إلى 3.4% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ2.8% خلال الشهر السابق عليه.
وذكرت قناة“إيه بي أس-سي بي إن”، أن المكتب أرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، إلى جانب ارتفاع أسعار اللحوم.
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وجاء معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي متوافقا مع توقعات البنك المركزي الفلبيني الذي رجح أن يتراوح التضخم بين 2.8 إلى 3.6%.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107935794
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