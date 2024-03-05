التضخم في الفلبين يرتفع إلى 3.4% فبراير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في الفلبين إلى 3.4% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ2.8% خلال الشهر السابق عليه.

وذكرت قناة“إيه بي أس-سي بي إن”، أن المكتب أرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، إلى جانب ارتفاع أسعار اللحوم.

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وجاء معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي متوافقا مع توقعات البنك المركزي الفلبيني الذي رجح أن يتراوح التضخم بين 2.8 إلى 3.6%.

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