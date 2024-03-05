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الاتحاد الأوروبي يحظر العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بداية من 2030

3/5/2024 4:31:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مورجان ستانلي: الصناديق العالمية تعود مجدداً لسوق الأسهم الصينية مع تباطؤ التدفقات الخارجة السعودية تسعى لجذب استثمارات بـ80 مليار دولار لتنشيط السياحة تراجع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو

قال مسؤولون إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق، لحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المقاهي والمطاعم اعتباراً من عام 2030، بموجب قواعد جديدة للحد من النفايات في التكتل.

واتفق مشرّعو دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على مسودة النص الذي يحدد هدف خفض نفايات التعبئة والتغليف في التكتل بنسبة 5% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2018.

الاتحاد الأوروبي يستهدف خفض هذه النفايات بنسبة 10% بحلول عام 2035 و15% في عام 2040.

نفايات التغليف وجهود الاتحاد الأوروبي

وقالت الحكومة البلجيكية -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) ((تهدف هذه اللائحة إلى تقليل النفايات الناتجة عن التغليف، وجعلها أكثر استدامة، مع ضمان أعلى معايير إدارة النفايات)).

سينطبق حظر العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بدءاً من عام 2030 أيضاً على الفواكه والخضراوات الطازجة غير المعالجة وعدد من المنتجات مثل التوابل والسكر، بالإضافة إلى أدوات النظافة المصغرة وأغلفة حقائب السفر في المطارات بهدف تقليل التلوث البلاستيكي.

النائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي فريدريكو ريس قالت ((لأول مرة في قانون بيئي، يحدد الاتحاد الأوروبي أهدافاً لتقليل استهلاك التغليف، بغض النظر عن المواد المستخدمة)).

وأضافت ((ندعو جميع القطاعات الصناعية ودول الاتحاد الأوروبي والمستهلكين إلى لعب دورهم في مكافحة التغليف الزائد)).

من جانب أوضح البرلمان الأوروبي أن المؤسسات التي تقدم المشروبات والأطعمة الجاهزة يجب أن تسعى إلى تقديم 10% من منتجاتها في عبوات قابلة لإعادة الاستخدام بحلول عام 2030.

حظر المواد الكيميائية الأبدية

وأقر المشرعون أيضاً حظراً على استخدام ما يُسمى بـ((المواد الكيميائية الأبدية)) -مواد كيميائية شديدة المقاومة وصعبة الإذابة تبقى لمئات السنوات- في العبوات التي تتلامس مع الطعام في محاولة لمنع التأثيرات الصحية الضارة التي تشمل أنواعاً مختلفة من السرطان.

وقالت ريس إن ((حظر استخدام المواد الكيميائية الأبدية في عبوات المواد الغذائية يعد انتصاراً كبيراً لصحة المستهلكين الأوروبيين)).

وستصبح الاتفاقية قانوناً بعد الموافقة الرسمية عليها من قِبل الدول الأعضاء.

المصدر:

MENAFN05032024000202011048ID1107935793

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