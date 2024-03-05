مجلس الذهب العالمي يفتتح مقر إقليمي جديد في دبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يخدم نمو وتطوير صناعة الذهب محلياً وإقليمياً.
وتضع مذكرة التفاهم إطاراً لبرنامج عمل تعاوني شامل، يركز على مبادرات رئيسية تشمل التصدي للممارسات غير القانونية لتجارة الذهب المنقول يدوياً، وتطبيق خطة تدريبية سنوية للأطراف الفاعلة في صناعة الذهب، بالإضافة إلى تفعيل دور بنوك السبائك، وتحديد معايير الاستثمار في الذهب على مستوى الأفراد، وإجراء دراسات حول تفضيلات المستهلكين في سوق الذهب.
موضوعات متعلقة
مورجان ستانلي: الصناديق العالمية تعود مجدداً لسوق الأسهم الصينية مع تباطؤ التدفقات الخارجة السعودية تسعى لجذب استثمارات بـ80 مليار دولار لتنشيط السياحة تراجع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو
وتؤكد الشراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة ومجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الأوسط التزامهما المشترك بإحداث تغيير إيجابي على امتداد سلسلة قيمة الذهب، ودعم تبادل المعرفة والخبرات المهنية، هدفاً إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز أنشطة البحث والتطوير في قطاع الذهب بالمنطقة.
وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع الإعلان عن افتتاح مكتب جديد لمجلس الذهب العالمي في دبي، ليكون بذلك مقره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، وهذا التوسع يعكس التزام المجلس بتعزيز حضوره الدولي والتواصل مع أحد أبرز مراكز التجارة العالمية للذهب.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107935792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.