مجلس الذهب العالمي يفتتح مقر إقليمي جديد في دبي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مركز دبي للسلع المتعددة توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يخدم نمو وتطوير صناعة الذهب محلياً وإقليمياً.

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً لبرنامج عمل تعاوني شامل، يركز على مبادرات رئيسية تشمل التصدي للممارسات غير القانونية لتجارة الذهب المنقول يدوياً، وتطبيق خطة تدريبية سنوية للأطراف الفاعلة في صناعة الذهب، بالإضافة إلى تفعيل دور بنوك السبائك، وتحديد معايير الاستثمار في الذهب على مستوى الأفراد، وإجراء دراسات حول تفضيلات المستهلكين في سوق الذهب.

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وتؤكد الشراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة ومجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الأوسط التزامهما المشترك بإحداث تغيير إيجابي على امتداد سلسلة قيمة الذهب، ودعم تبادل المعرفة والخبرات المهنية، هدفاً إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز أنشطة البحث والتطوير في قطاع الذهب بالمنطقة.

وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع الإعلان عن افتتاح مكتب جديد لمجلس الذهب العالمي في دبي، ليكون بذلك مقره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، وهذا التوسع يعكس التزام المجلس بتعزيز حضوره الدولي والتواصل مع أحد أبرز مراكز التجارة العالمية للذهب.





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