ستاندرد آند بورز: البنوك الأمريكية الكبرى يمكنها التعامل مع مخاطر العقارات المكتبية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت“ستاندرد آند بورز” إنه على الرغم من مخاطر تعرض أكبر البنوك الأمريكية للعقارات المكتبية، إلا أنها كبيرة بما يكفي للتعامل معها، وتجاوز تلك الأزمة التي بدأت مع انخفاض التقييمات ضمن تداعيات العمل عن بعد في ظل الجائحة.

ووفقًا لتحليل حديث أجرته وكالة“إس آند بي جلوبال ريتينجز” اعتمادًا على بيانات الربع الرابع لبنوك أمريكية كبرى، فإنه في حين كانت المؤسسات من أكبر المقرضين العقاريين التجاريين من حيث الحجم، فإن نشاط القروض في هذا القطاع يمثل نسبة صغيرة من محافظها الاستثمارية الإجمالية.

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وقالت“ستاندرد آند بورز”:“لا تزال القروض المتعثرة والمتأخرة منخفضة ولكنها ستستمر في الارتفاع مع عودة الدورة الائتمانية إلى طبيعتها، ونتوقع المزيد من التدهور، حيث من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ المقاييس الاقتصادية والتضخم إلى الإضرار بأداء القروض”.

وأوضح التقرير، أن العقارات المكتبية لا تزال هي الأكثر عرضة للخطر، نظرا للتغيرات الهيكلية، ولكنها تشكل نسبة منخفضة من القروض، ومع ذلك، فإن الفائدة المرتفعة تضيف ضغوطًا لكل من أسعار العقارات التجارية والقدرة على إعادة التمويل، بغض النظر عن نوع العقار.

وتعتبر المؤسسات المالية التي اعتمد عليها التقرير ذات أهمية نظامية في الولايات المتحدة، وهي“جيه بي مورجان”،“بنك أوف أمريكا”،“بنك أوف نيويورك ميلّون”،“سيتي جروب”،“جولدمان ساكس”،“مورجان ستانلي”،“ويلز فارجو آند كومباني”، و”ستيت ستريت”.





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