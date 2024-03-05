تراجع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مزيد من البيانات حول التضخم والنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لتقييم آفاق السياسة النقدية، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس القادم، والمتوقع خلاله تثبيت الفائدة.

وهبط مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.20% إلى 496 نقطة، وعمّق من خسائره انخفاض أسهم التعدين 1%.

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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.36% إلى 7613 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.18% إلى 17684 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي 0.14% إلى 7945 نقطة.

قال محللو بنك“بي سي إيه” الإندونيسي في مذكرة، إنه من المتوقع تثبيت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند مستواه الحالي (4%) خلال اجتماعي السابع من مارس والحادي عشر من أبريل، وعند افتراض استمرار تباطؤ التضخم خلال هذه الفترة، يصبح احتمال بدء دورة التيسير النقدي في يونيو هو الأكثر ترجيحاً.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو، وسط توقعات انخفاضه 0.1% في يناير بعدما تراجع 0.8% في ديسمبر، فضلاً عن صدور قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي مع توقع استقراره عند 50 نقطة.





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