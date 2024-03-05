تراجع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مزيد من البيانات حول التضخم والنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لتقييم آفاق السياسة النقدية، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس القادم، والمتوقع خلاله تثبيت الفائدة.
وهبط مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.20% إلى 496 نقطة، وعمّق من خسائره انخفاض أسهم التعدين 1%.
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.36% إلى 7613 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.18% إلى 17684 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي 0.14% إلى 7945 نقطة.
قال محللو بنك“بي سي إيه” الإندونيسي في مذكرة، إنه من المتوقع تثبيت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند مستواه الحالي (4%) خلال اجتماعي السابع من مارس والحادي عشر من أبريل، وعند افتراض استمرار تباطؤ التضخم خلال هذه الفترة، يصبح احتمال بدء دورة التيسير النقدي في يونيو هو الأكثر ترجيحاً.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو، وسط توقعات انخفاضه 0.1% في يناير بعدما تراجع 0.8% في ديسمبر، فضلاً عن صدور قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي مع توقع استقراره عند 50 نقطة.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107935790
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